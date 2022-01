C’era anche Bambola Star al funerale di Natasha Simonini, che si è tenuto venerdì a Viareggio.

Bambola Star ovviamente “ha fatto” se stessa e si è presentata alla cerimonia in lutto con il viso coperto da un velo ed un lunghissimo strascico.

“Era una ragazza dolce ed era anche molto simpatica”. – Ha confessato Moana Kaxinawa, nota ai più con lo pseudonimo di Bambola Star – “Ecco perché quando io organizzavo le mie feste al Priscilla Caffè – che erano aperte a qualunque genere di pubblico – la mettevo sempre in prima fila. Natasha aveva tanti sogni: sognava una vita tranquilla ed un futuro bello. Saluterò questa amica guerriera che aveva vissuto lontana dal suo paese d’origine e che aveva molti sogni”.

Ecco il video:

Natasha Simonini, che aveva la doppia nazionalità perché i suoi nonni erano italiani, viveva da tempo in Toscana ed è proprio lì che ha iniziato le cure per combattere un tumore piuttosto aggressivo che le era stato diagnosticato allo stomaco. Purtroppo il CoronaVirus ha peggiorato il suo quadro clinico già precario e non ce l’ha fatta. Aveva 35 anni.

Purtroppo però, come successo nel quotidiano Il Tirreno (che ha sottolineato come l’ospedale abbia certificato la morte di Natasha Simonini col suo nome di nascita), anche sulla lapide è stato usato il deadname.

Con la speranza che questa in legno sia provvisoria e che in quella di marmo sia scritto il nome scelto e non quello di nascita, ciao Natasha, grazie per averci fatto inconsapevolmente divertire.