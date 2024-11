Bambino Scomparso al Rifugio Lagdei: Trovato dopo Tre Ore di Ricerca

Ritrovato dopo ore, il bambino di 8 anni scomparso dal rifugio Lagdei, sugli Appennini parmensi, è stato finalmente individuato dai soccorritori. La scomparsa è avvenuta nel pomeriggio di domenica 24 novembre intorno alle 15:00, dopo che il piccolo si era allontanato senza che i genitori se ne accorgessero. Gli stessi sono stati a dare l’allerta poco dopo, contattando le autorità per segnalare la situazione.

Immediatamente, le squadre del soccorso alpino dell’Emilia-Romagna, insieme ai vigili del fuoco di Parma, hanno avviato le ricerche nella zona del rifugio, situato a circa 50 chilometri dalla città di Parma. Inizialmente, sono state mobilitate diverse risorse, tra cui un elicottero proveniente da Bologna e una squadra di cani da ricerca specializzati nel rintracciamento di persone vive. Le ricerche si sono concentrate nei sentieri e nelle aree boschive circostanti, mentre il tempo stringeva a causa della ridotta disponibilità di luce solare e delle fredde temperature della giornata.

Fortunatamente, le operazioni di ricerca hanno avuto esito positivo intorno alle 18:30, poco dopo il calar del sole. Il bambino è stato ritrovato sul sentiero numero 727, in una zona boscosa tra Ponte Rotto e Capanna Schiaffino, non lontano dal luogo della scomparsa. Al momento del ritrovamento, il piccolo non presentava lievi segni di malessere, se non una certa esposizione al freddo, che ha reso l’escursione più difficile. Gli esperti del soccorso alpino si sono quindi assicurati che il bambino stesse bene e lo hanno riaccompagnato al rifugio, dove i genitori lo attendevano ansiosi.

Questo evento ha sottolineato l’importanza della rapidità nelle operazioni di soccorso e la preparazione delle squadre nella gestione delle emergenze in terreni difficili, come quelli montani. La pronta attivazione dei soccorsi e l’impiego di risorse adeguate hanno garantito un lieto fine a una situazione potenzialmente grave.