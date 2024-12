Bambino in bob travolge una donna a Selvino e scappa: 41enne in ospedale

Una donna di 41 anni è ricoverata a Milano dopo essere stata colpita da un bob guidato da un bambino a Selvino, un comune in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto in una vecchia pista da sci situata nel centro del paese, dove il minorenne responsabile del fatto si è allontanato subito dopo l’impatto. La donna ha subito una caduta che le ha procurato un colpo alla testa, perdendo inizialmente i sensi. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. La donna è stata assistita dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo, un segnale di condizioni di salute moderate. I carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare le indagini e cercare di identificare il bambino che ha causato l’incidente, oltre a rintracciare i suoi genitori.

Sulla scena dell’incidente, i militari non sono riusciti a ottenere informazioni utili dagli astanti, che non hanno fornito neppure una descrizione del presunto responsabile. La pista di bob e slittini in cui è avvenuto l’incidente non era ufficialmente organizzata; si tratta di una vecchia discesa che dall’monte Purito arriva direttamente al centro di Selvino. La vittima, residente a San Donato Milanese, si trovava in un’area ludica nei pressi di un campo scuola di sci per bambini al momento dell’incidente.

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate in indagini per chiarire la dinamica del sinistro e rintracciare la famiglia del bambino fuggito. Nonostante le prime preoccupazioni per le condizioni della donna a seguito dell’incidente, sembra che i danni subiti siano meno gravi del previsto. Parallelamente, ci sono stati altri incidenti sulle piste, inclusa la caduta di un campione francese di sci alpino, Cyprien Sarrazin, che ha avuto luogo lo stesso giorno a Bormio, aumentando le preoccupazioni riguardo alla sicurezza sulle piste.