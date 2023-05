Bambino dona i suoi regali per una giusta causa commuovendo tutti foto

Dona i regali della sua Prima Comunione al rifugio: il gesto del bambino tedesco ha commosso tutti i volontari e reso felici gli animali.

In diversi Paesi del mondo sono moltissimi i bambini che attendono ansiosi il momento della loro Prima Comunione e la festa che segue con regali da parte di amici e famigliari. Non sono molti però coloro che aspettano questo giorno per mostrare la loro generosità e altruismo come ha fatto un bambino in Germania. Il piccolo ha pensato di compiere un gesto altruistico donando a un rifugio per animali i soldi che gli erano appena stati regalati dai parenti per la Comunione.

Decide di donare i regali della sua Prima Comunione: il gesto del bambino commuove tutti (FOTO)

L’incredibile gesto è stato raccontato in un post condiviso pochi giorni fa sulla pagina Facebook di un rifugio tedesco per animali, il Tierheim Ransbach-Baumbach (account social @Tierheim Ransbach-Baumbach).

Sui social il rifugio per animali Tierheim Ransbach-Baumbach, situato a Ransbach-Baumbach (una piccola città della Renania-Palatinato, in Germania), ha espresso il proprio ringraziamento attraverso un post: «Quanto incredibilmente grande è questo ometto […] Quanto spesso aspettano i bambini il grande giorno, la loro santa comunione. E non solo per l’occasione, ma ovviamente anche perché di solito ricevono moltissimi regali. Questo giovanotto, Michel Neupert, oggi ci ha portato i soldi della comunione come donazione per i nostri ospiti. A volte la nostra voce non è sufficiente e non riusciamo a dire “grazie” abbastanza a un bambino così grande e ovviamente anche ai suoi genitori».

La donazione dei soldi ricevuti per la Prima Comunione è un atto meraviglioso e un un gesto di vera compassione e amore per gli animali. Come è stato raccontato dai volontari della struttura e dai genitori del bambino, Michel ha avuto l’idea di sua iniziativa. Ha voluto acquistare alcuni pacchetti di dolciumi per cani e ha voluto donare personalmente i centocinquanta euro dei suoi regali al rifugio, dove si è recato e dove è stato accolto con grande gioia dagli ospiti a quattro zampe.

Spesso le notizie diffuse sui social network testimoniano storie di altruismo e generosità compiute dai bambini. Poco tempo fa, ad esempio, un meraviglioso gesto di solidarietà, compiuto da due fratellini in Malaysia (uno Stato federale dell’Asia sudorientale), Nur Khairinnisa e Mat Khir, che sono stati protagonisti di un eroico salvataggio di un povero gattino rimasto intrappolato all’interno di un tombino di scarico dopo una violente nubifragio. Come hanno imparato questi bambini, un gesto di altruismo e generosità può spesso portare grandissima gioia in chi lo compie; così ha dimostrato anche il caso di un ragazzo che, dopo aver vinto i soldi alla lotteria, ha deciso di donare una parte della vincita al rifugio per cani dove da poco aveva adottato un cagnolino. (di Elisabetta Guglielmi)