Bambino condivide con il suo cucciolo lo stesso problema fisico: inseparabili

Un’amicizia incredibile nata dalla presenza dello stesso problema fisico, il bambino e il cucciolo sono diventati inseparabili.

Il rapporto che nasce tra un umano e il suo cucciolo è qualcosa di unico e inspiegabile, poi quando il colpo di fulmine avviene tra un bambino e un cucciolo la cosa diventa automaticamente più dolce. La storia di un bambino e di un cucciolo è diventata virale per una particolare unicità.

Il cucciolo e il bambino hanno lo stesso problema: una coppia incredibile

Il cucciolo di Golden Retriever nato in un allevamento in Minnesota, il Rolling Oaks Goldens, è stato speciale fin dalla nascita. Così come è speciale un bambino di 7 anni che ha perso una gamba.

Il nome della cucciola è Marvel ed è l’unica cucciola tra i suoi fratellini che è nata senza la zampa anteriore destra. L’allevatrice aveva capito fin da subito che era destinata a grandi cose e che il suo futuro sarebbe stata incredibile. Volevano qualcuno al suo fianco che capisse cosa stesse provando e hanno cercato la famiglia perfetta per la cucciola. Ben presto è stata messa in contatto con la famiglia Williams da un’altra sua cliente, la quale è la terapista di Paxton Williams, un bambino di 7 anni nato estremamente prematuro, e che ha poi sviluppato un’infezione alla gamba che ne ha bloccato la crescita. Tre anni fa, i suoi genitori hanno deciso di fargli amputare il piede e di dotarlo di una protesi, in modo che potesse camminare e muoversi più facilmente da solo.

La direttrice dell’allevamento sapeva fin dall’inizio che Paxton sarebbe stato l’abbinamento perfetto per Marvel. Da quando è entrata a far parte delle loro vite, i suoi genitori amano vedere loro figlio e Marvel superare insieme le loro differenze di arti. Hanno infatti, instaurato subito un legame speciale e unico. Dopo solo una settimana dall’arrivo a casa di Marvel, Paxton l’ha portata a fare molte passeggiate lungo i sentieri vicino a casa loro.

Marvel ha fatto la differenza nel modo in cui Paxton condivide la sua storia con gli amici e i vicini. Gli dà l’opportunità di dire ai bambini: “Oh, le manca una zampa, è come me“. Con l’avanzare dell’età, Marvel potrebbe aver bisogno di una sedia a rotelle o di una protesi per muoversi. Per ora, basta la presenza l’uno dell’altro.