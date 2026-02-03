Bambino con cardiopatia scomparso in Lombardia

Un bambino di otto anni con una grave patologia cardiaca è irreperibile insieme ai genitori da dopo le feste natalizie. La situazione desta allarme per l’immediato rischio per la sua salute, poiché necessita di terapie salvavita.

Il bambino, che frequentava la terza elementare, soffre di una delicata malattia al cuore ed è stato spesso ricoverato per pericardite. Secondo le indagini, avrebbe subito maltrattamenti e non avrebbe ricevuto cure adeguate. Alla fine di dicembre i genitori avrebbero dovuto ritirare farmaci essenziali in ospedale e presentarsi a una visita specialistica per il piccolo, ma nessuno si è presentato.

Davanti alla gravità del caso, i servizi sociali hanno coinvolto il Tribunale per i Minorenni. Il tribunale ha disposto misure straordinarie, limitando la responsabilità genitoriale e affidando il bambino ai servizi, sottolineando che la mancanza di terapie mette a rischio la sua vita. Nonostante l’ordine di collocamento in una comunità, il minore risulta scomparso insieme alla madre e al padre biologico.

Il giudice ha emesso un’ordinanza urgente per il rintracciamento, coinvolgendo carabinieri e procura. Le ricerche si concentrano sui luoghi conosciuti e non si esclude che madre e figlio possano essere all’estero, forse in fuga dopo le prime comunicazioni del tribunale.