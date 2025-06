Bambini vs Intelligenza Artificiale: Chi Impara Meglio le Lingue?

Recenti ricerche hanno rivelato che i bambini apprendono le lingue in modo più efficace rispetto all’intelligenza artificiale. Un confronto sorprendente mostra che, se un umano dovesse imparare una lingua alla stessa velocità di ChatGPT, impiegherebbe 92.000 anni. Mentre le macchine possono processare enormi quantità di dati rapidamente, i bambini superano le loro capacità nell’acquisizione del linguaggio naturale.

Un nuovo framework, sviluppato dalla professoressa Caroline Rowland del Max Planck Institute for Psycholinguistics e dai ricercatori dell’ESRC LuCiD Centre nel Regno Unito, offre un modello per spiegare come i bambini raggiungano questo obiettivo con successo. Grazie ai progressi nella ricerca, come il tracciamento oculare e il riconoscimento vocale, gli scienziati ora possono osservare in dettaglio come i bambini interagiscono con gli adulti e l’ambiente. Tuttavia, i modelli teorici esistenti non riescono a spiegare l’efficacia di questi processi di apprendimento.

Il team di ricerca ha integrato dati da diverse discipline, inclusa la linguistica e la psicologia, suggerendo che la chiave dell’apprendimento infantile non è la quantità di informazioni ricevute, ma il modo attivo e sensoriale in cui queste informazioni vengono assimilate. A differenza delle macchine, i bambini apprendono attraverso un processo interattivo, stimolato dalle loro capacità sociali e cognitive in evoluzione.

Utilizzando tutti i sensi, i bambini non aspettano passivamente l’arrivo del linguaggio, ma esplorano attivamente il loro ambiente, creando occasioni di apprendimento. Questa modalità di approccio consente loro di sviluppare rapidamente competenze linguistiche, facendo di loro esperti nell’uso del linguaggio. Queste scoperte non solo arricchiscono la comprensione dello sviluppo infantile, ma offrono anche spunti rilevanti per il miglioramento dell’intelligenza artificiale e della comprensione del linguaggio umano.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.agi.it