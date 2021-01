“Usare l’identità digitale pubblica (Spid) o la carta di credito per accertare l’età dell’utente e la supervisione dei genitori. Così i social possono abbattere i pericoli a cui ora i minori sono sottoposti”. Stefano Quintarelli è uno dei più noti tecnologi italiani, tra i padri dell’Internet commerciale nostrana e autore di recenti libri sugli algoritmi (l’ultimo è del 2020 sull’intelligenza artificiale, per Bollati Borlinghieri). Tra l’altro, è anche uno dei padri di spid, sulle cui regole istitutive ha lavorato in precedenti legislature. La sua idea è un uovo di colombo per risolvere un problema, alla base del provvedimento del Garante privacy su TikTok in seguito alla morte per auto soffocamento della bambina di 10 anni di Palermo. I social non verificano in modo certo l’età degli utenti, tanto che – in particolare su TikTok – ci possono essere persino bambini, anche se lo stesso social vieta l’uso a chi ha meno di 13 anni. “La tecnologia per risolvere esiste, ma il Garante privacy italiano ha le armi spuntate per imporre una soluzione; forse l’Antitrust ha qualche strumento in più”, avverte Quintarelli.

Partiamo dall’idea pratica. Che possono fare i social, a partire da TikTok a cui ora il Garante per la privacy ha ordinato di bloccare il trattamento dati di utenti di cui non può accertare l’età?

“Possono adottare un meccanismo di riconoscimento indiretto dell’utente, basato su carta di credito o spid. Alcuni big tecnologici già lo fanno per impedire un accesso indiscriminato dei bambini”.

Come funzionerebbe?

“Dato che un minorenne non ha né carta di credito né spid per registrarsi ai social, dovrà chiederne al genitore il numero o di generare una password temporanea associata al suo spid. I social potrebbero ripetere il controllo ogni mese. Se il genitore si fida del figlio, può disabilitare questo controllo successivo. Con questo sistema, di fatto, obblighiamo il genitore o a vietare l’uso dei social (può essere il caso dei bambini) o a essere responsabili dell’accesso dei figli”.

Molti psicologi e sociologi, anche sulle pagine di Repubblica, hanno evidenziato come il problema di fondo sia la mancata supervisione da parte dei genitori. Ma in questo modo non sarebbe troppo limitata l’usabilità per i minori?

“Non più di tanto. Pochissimo, se c’è solo un controllo dell’età e si disabilitano i successivi, come dovrebbe essere per utenti maggiorenni o per teenager di cui il genitore si fida. Siamo già abituati a immettere la carta per molti servizi digitali che prevedono acquisti, anche su smartphone, come gli store Google e Apple. Ricordiamo che comunque il contraltare di questa piccola scomodità è molto rilevante: proteggere i minori”.

Quanto è complicato per un social adottare questo sistemi?

“Alcuni giorni di lavoro per la verifica via carta di credito. Spid è più complicato da integrare, comunque fattibile”.

Certo è che la nostra esperienza d’uso dei social cambierebbe molto. Non ci sarebbe più l’accesso frictionless che consente loro di attirare un grandissimo pubblico in poco tempo.

“A cambiare sarebbe soprattutto il modo in cui i minorenni usano i social; rispetto allo scenario attuale in cui persino i bambini, come si vede, usano i social in modo incontrollato dai genitori. E le conseguenze si sono viste. Finisce, in generale, un’epoca di non controllo, in cui la verifica dell’età e le tutele privacy sono solo sulla carta”.

Che succederà con il provvedimento del Garante Privacy?

“Nulla, di fatto, perché eventuali sanzioni devono passare, per le norme europee, dal Garante privacy competente, ossia quello dell’Irlanda. TikTok, come molti altri big tecnologici, ha la sede europea in Irlanda per motivi fiscali”. E il Garante irlandese non interverrà; se lo facesse su TikTok dovrebbe intervenire su tutti e non ha interesse a farlo perché i big tech investono moltissimo in quel Paese”.

Allora non cambierà nulla?

“Non è detto. Potrebbero intervenire altre autorità, come Agcom (per social che usano i numeri di telefono, non TikTok) e Antitrust, perché per loro non valgono le regole di dover passare dall’autorità del Paese dove ha sede l’azienda. L’Antitrust potrebbe stabilire, ad esempio, che i social stanno violando la tutela del consumatore per acquisire un vantaggio competitivo illegittimo. Può imporre rimedi ed erogare sanzioni molto alte; persino chiedere l’oscuramento dell’app, ossia il blocco di accesso dall’Italia, come ha fatto nei confronti di siti web che violano diritti dei consumatori con truffe e contraffazioni di prodotti”.