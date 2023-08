Bambini si gettano nell’acqua per salvare il cagnolino che sarebbe annegato

Dopo una tremenda alluvione un povero cane era rimasto intrappolato in una strada allagata, il cucciolo sembrava non aver via d’uscita ma alcuni bambini vedendolo sono corsi in suo soccorso.

India, dopo una tremenda alluvione due bambini hanno palesato che i valori della compassione e del coraggio sono ancora presenti nelle nostre vite e lo hanno dimostrato diventando dei veri e propri eroi calandosi nell’acqua gelida e torbida per salvare un povero cagnolino in difficoltà.

Bambini si gettano in acqua per soccorrere un cane

Un disastro naturale ha coinvolto l’India , una tremenda alluvione ha infatti scosso il paese creando moltissimi disagi alla popolazione e a tutti gli animali del paese, uno in particolare ha fatto parlare di se facendo si che vecchi valori come compassione, coraggio e altruismo venissero alla luce.

Una strada era completamente allagata le acque torbide avevano invaso tutta la carreggiata e un povero cucciolo era rimasto intrappolato, davanti a lui il piccolo vedeva solo acqua e fango ed era terrorizzato.

Vedendo la scena due ragazzi davvero giovani hanno deciso di intervenire dimostrato un eroismo senza eguali tutta la scena è stata ripresa in video e condivisa da Dhanalu Vamshi, un attivista noto per il suo impegno umanitario, la scena dei due bambini che si lanciano senza pensarci nel salvataggio del cane, ha colpito il cuore di chiunque l’abbia osservata.

Il cucciolo intrappolato ai margini della strada era infatti visibilmente terrorizzato. Il piccolo tremava freneticamente e tentava on ogni modo di aggrapparsi a una fessura nel muro.

I due bambini vedendo il piccolo in quella terribile situazione non ci hanno pensato due volte e senza attrezzature speciali e soprattutto senza pensare ai rischi si sono diretti verso il cucciolo per tentare di salvarlo.

I bambini coraggiosi sono quindi entrati in acqua anche se non avrebbero dovuto dato che non avevano alcuna esperienza in salvataggio e che l’acqua era impetuosa e rendeva ogni loro passo pericoloso.

Un altro aspetto che i due giovani eroi non hanno preso in considerazione è la reazione che il cane terrorizzato avrebbe potuto avere ma la loro determinazione e il loro coraggio ha dato i propri frutti .

Infatti i bambini si sono avvicinati al cane con estrema delicatezza e sono riusciti a calmare il cagnolino impaurito prendendolo tra le braccia e portandolo in salvo.

La storia di questi ragazzi e del cane salvato va oltre il semplice atto eroico l’accaduto è infatti una testimonianza della resilienza e dell’empatia umana, spesso infatti l’essere umano risulta soprattutto nei confronti degli animali crudele e egoista ma questi due eroi bambini hanno dimostrato che l’empatia l’amore il coraggio e la determinazione hanno preso il posto dell’indifferenza e hanno fatto si che questi due piccoli eroi riuscissero a portare in salvo un povero cane.

Il loro gesto infatti dovrebbe essere un insegnamento per tutti, se bene sia pericolosissimo lanciarsi in una situazione delicata come questa per tentare di salvare un animale senza l’attrezzatura idonea e senza alcuna esperienza nei salvataggi in situazioni di pericolo, i bambini hanno dimostrato che l’amore per gli animali può superare ogni ostacolo e che ogni persona può fare la differenza nella vita di un povero animale indifeso in difficoltà.