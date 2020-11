Orari sballati e poca attività fisica

PER I GENITORI impostare una routine giornaliera, con orari definiti per la sveglia, per l’andata a letto e per i pasti dei loro figli è un compito difficile. E la pandemiaci ha messo lo zampino, rendendo tutto ancora più complicato. Dalle lezioni scolastiche spostate in vari momenti della giornata alla riduzione delle attività all’aperto e della vita sociale, la giornata di bambini e ragazzi – ma anche degli adulti – è spesso stata stravolta. E a risentirne è anche il sonno, con orari sballati e un riposo ridotto durante la settimana e più lungo nel week end, come racconta un articolo pubblicato su Jama Pediatrics. Il testo contiene dei consigli per riprendere le redini di un corretto sonno dei giovanissimi.LEGGI

“La pandemia ha alterato in maniera significativa le abitudini del sonno di bambini e ragazzi”, si legge nell’introduzione dell’articolo su Jama Pediatrics, scritto da tre ricercatrici del College of Medicine dell’Università della Florida. Un po’ come avviene durante le vacanze, anche se con il peso in più, per i piccoli, di dover stare molto più tempo a casa e soprattutto durante il lockdown non essere meno liberi di giocare all’aperto e di prendere parte a numerosi passatempi in compagnia. “Gli elementi che hanno contribuito a peggiorare il sonno di bambini e adolescenti”, spiega Gianluca Esposito, docente di Psicologia dello sviluppo all’Università di Trento, non coinvolto nel lavoro su Jama “sono due. Da un lato il cambiamento degli orari, sia per i genitori sia per i figli, che ha portato a tardare l’andata a letto e di conseguenza l’orario del risveglio. Dall’altro l’assenza o la diminuzione del movimento e dell’attività fisica e ricreativa, che fa sì che il bambino sia meno stanco, con un impatto importante anche sul riposo notturno”.

Seguire una routine è importante

A questo proposito è importante, per quanto possibile, stimolare i piccoli a muoversi, correre, giocare e praticare sport con i loro coetanei, sempre rispettando le fondamentali regole di protezione (mascherine, distanza e lavaggio ripetuto delle mani). Oltre all’attività fisica, per una buona igiene del sonno è importante stabilire una routine con regole e orari. “Anche in un periodo così anomalo è essenziale fissare, sempre con un margine di elasticità, l’ora per andare a letto, per alzarsi, per mangiare, per fare i compiti e per le altre attività”, sottolinea Esposito. “E questo vale sia per i bambini sia per gli adulti”. In particolare, i più piccoli hanno un maggior bisogno di riposare: le raccomandazioni riconosciute a livello internazionale e riportate in maniera chiara su Jama Pediatrics indicano che i bimbi dai 3 ai 5 anni devono dormire dalle 10 alle 13 ore, i bambini dai 6 ai 12 anni dalle 9 alle 12 ore e i ragazzi dai 13 ai 18 anni dalle 8 alle 10 ore.



Come riprendere il ritmo

Oltre alla durata del sonno, ci sono altri consigli per ripristinare le corrette abitudini dopo il periodo di blocco delle attività, che può avere sballato la propria routine. “Una buona norma è evitare che bimbi dai 3 anni in su facciano un riposino pomeridiano molto lungo”, sottolinea Esposito, “come spesso è successo durante il lockdown, soprattutto se i genitori erano in smart working da casa. L’ideale è che il sonnellino non duri più di 20 minuti, altrimenti si rischia che il piccolo non abbia sonno la sera”. Altra regola, detta e ripetuta spesso, consiste nell’evitare l’uso di dispositivi come smartphone, tablet e pc nell’ora precedente l’andata a letto. Anche il pasto dovrebbe essere consumato almeno un’ora prima di coricarsi, come indicano i ricercatori. “Meglio non bere succhi, bibite gassate prima di dormire”, aggiunge l’esperto, “e se il bambino ha sete è importante che beva un bicchiere d’acqua”. E ancora, un ruolo centrale nel successo del riposo è dato dal relax prima di dormire, magari con un breve intervallo di tempo di qualità trascorso con i genitori, che possono ad esempio raccontare al piccolo una favola.



Un elemento da non sottovalutare per ripristinare il ritmo, poi, riguarda la gradualità. “Se il bambino va a letto molto tardi”, sottolinea Esposito, “non si dovrebbe pretendere che l’orario cambi drasticamente, mettendolo a letto due o tre ore prima da un giorno all’altro”. In questo caso è meglio anticipare il momento del sonno progressivamente – l’articolo su Jama Pediatrics parla di circa 10 minuti ogni 3-4 giorni. Un corretto riposo notturno è essenziale per la salute psico-fisica di piccoli e grandi. E un sonno sistematicamente irregolare nel tempo può aumentare il rischio di problemi di attenzione, disturbi di tipo psico-cognitivo, obesità, diabete, depressione, ipertensione e altri disturbi.