Bambini nati con fecondazione artificiale a rischio tumore

Un’indagine condotta da 14 emittenti pubbliche ha rivelato che quasi 200 bambini, concepiti tramite fecondazione artificiale, sono nati dallo sperma di un unico donatore, il quale è portatore di una mutazione del gene Tp53. Questa mutazione può far insorgere nel 20% di questi bambini la sindrome di Li Fraumeni, che aumenta fino al 90% il rischio di contrarre tumori nell’infanzia e il tumore al seno per le donne.

Il donatore ha iniziato a donare il suo sperma e si è fermato nel 2022. La Banca europea del seme ha reso noto che l’uomo non è malato e che il suo seme è stato utilizzato da 67 cliniche in 19 Paesi per far nascere 197 bambini. Circa 200 bambini a cui bisogna sommare almeno altri duemila bambini morti durante le tecniche di fecondazione artificiale.

67 di quei 197 bambini sono stati già sottoposti ad esame e in 23 di loro è stata rinvenuta la mutazione. A dieci di loro è stato diagnosticato un tumore e alcuni sono già morti. Per gli altri, il rischio di ammalarsi gravemente è elevatissimo. Clare Turnbull, genetista oncologa, ha dichiarato che la diagnosi di sindrome di Li Fraumeni è terribile e difficile da accettare per le famiglie.

La levata di scudi è stata immediata, con richieste di limitare il numero di “donazioni” da un unico soggetto e di aumentare gli screening più accurati. Tuttavia, alcuni esperti sostengono che il problema non sia solo quantitativo, ma anche qualitativo, e che la fecondazione artificiale in sé sia un atto moralmente illecito. Allan Pacey, già direttore della Sheffield Sperm Bank, ha dichiarato che non è possibile effettuare screening per tutto e che il sistema di screening attuale è già molto rigoroso.

Il peccato originale di questo dramma della provetta non sta essenzialmente nel numero di filiazioni per procura, né negli screening genetici, bensì nelle stesse tecniche di fecondazione extracorporea, che violano la selezione naturale darwiniana e sostituiscono la selezione artificiale, che è fallace. Quando violiamo una legge metafisica, i danni si ripercuotono anche nel mondo fisico, e il disordine morale si riverbera nel disordine fisico.