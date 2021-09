LA FEMMINA di orango non abbandona i suoi cuccioli fino ai sei o sette anni. Quella di orso polare, che in genere dà alla luce due cuccioli gemelli, li alleva fino all’età di due anni, usando il calore corporeo per tenerli al caldo. La mamma pinguino imperatore dopo aver deposto l’uovo lo lascia al maschio, che lo protegge.

Nel regno animale, queste sono alcune delle specie che si contraddistinguono per avere un gran cuore di mamma. Caratteristica che le accomuna agli umani che tendono – specie in alcuni paesi europei tra cui proprio l’Italia – a prendersi cura dei loro figli sempre più a lungo, come hanno raccontato qualche anno fa anche Lena Greiner e Carola Padtberg, nel libro Genitori elicottero che parla di quelle madri e di quei padri che accompagnano i figli fino all’età adulta senza lasciare che camminino soli e si assumano la responsabilità delle loro azioni. E le statistiche danno conto delle conseguenze di questa forma di accudimento prolungato. Secondo gli ultimi dati Eurostat, infatti, i giovani italiani lasciano mediamente casa soltanto a 30 anni. E il mestiere di genitore continua sempre più a lungo ritardando il momento in cui i figli diventano autonomi.

Una buona consuetudine? Non proprio, perché – stando ai più recenti studi – proteggere troppo i figli può avere degli effetti controproducenti e renderli più vulnerabili ai disturbi dello spettro ansioso-depressivo. Lo dimostra anche uno studio italiano condotto dall’Università Europea di Roma in collaborazione con l’Università di Torino e pubblicato sul Journal of Affective Disorders.

L’iperprotezione che fa male

“Crescenti prove scientifiche dimostrano la relazione tra iperprotezione genitoriale e tendenza ad avere disturbi psichici nella vita adulta”, spiega Benedetto Farina, docente di Psicologia clinica all’Università Europea di Roma: “Noi abbiamo voluto verificare questa tendenza e così in circa trecento studenti universitari abbiamo valutato la relazione tra come avevano percepito l’accudimento ricevuto dai genitori e i punteggi alle scale di valutazione per l’ansia e la depressione” .

Ansia e depressione

Ne è emerso che i ragazzi con i punteggi di ansia e depressione più elevati erano quelli che ricordavano i genitori come eccessivamente protettivi. Resta da chiedersi come mai un comportamento che mira al prendersi cura può avere un effetto così negativo. “È ancora difficile dirlo – spiega Farina– Possiamo ipotizzare che i genitori che proteggono eccessivamente i figli siano ansiosi o comunque molto preoccupati, se non addirittura spaventati per loro. E molti studi dimostrano che i genitori spaventati mentre si prendono cura dei figli possono provocare fragilità emotive che si manifestano con disturbi psichici in tutte le età”.

Insomma, un genitore ansioso e spaventato, anche se involontariamente, trasmette ai figli l’idea che essi siano fragili o che il mondo sia molto pericoloso, o entrambe le cose. “Inoltre – aggiunge lo psicologo – proteggendoli eccessivamente, questi genitori non permettono ai figli di sviluppare la loro autonomia di fronte alle sfide della vita e ciò può determinare una vulnerabilità che è evidente anche a livello neurobiologico con attivazioni anomali degli ormoni dello stress come i corticosteroidi”.

Genitori inconsapevoli del problema

Non esistono attualmente dati per stabilire chi tra i genitori sia più iperprotettivo: “Dobbiamo ricordarci, però, che la madre ha un ruolo molto più importante nella relazione di cura dei figli. I primi dati sperimentali confermano questa congettura. È anche logico pensare che su un figlio unico si possano maggiormente concentrare le attenzioni spaventate dei genitori, ma anche su quest’aspetto non esistono attualmente dati sufficienti che lo dimostrano”, precisa l’esperto.

Sarebbe importante, dunque, accorgersi che si sta iperproteggendo un figlio. Ma, aggiunge l’esperto: “È difficilissimo poiché un genitore di solito non è consapevole di ciò che determina, soprattutto perché trova giustificate le sue ansie e paure. È certamente importante sorvegliare i figli nelle diverse fasi della loro crescita per evitare che si mettano in pericolo, ma bloccarne la libera esplorazione oppure mandare costantemente messaggi minacciosi è un danno”, chiarisce Farina.

Aiutarli a esplorare

In effetti, dovremmo costantemente chiederci quanta attività di protezione che noi mettiamo in atto nei confronti dei figli sia realmente necessaria alla loro sicurezza e quanto invece sia necessaria a farci sentire rassicurati come genitori. “Bloccare l’esplorazione di un figlio ci potrà fare sentire più tranquilli, ma dobbiamo comprendere che lo stiamo danneggiando. L’aiuto dell’altro genitore, se è meno spaventato o ansioso, è ovviamente fondamentale”, aggiunge l’esperto.

Nell’era digitale nella quale cresciamo i figli oggi, l’iperprotezione sembrerebbe essere più difficile: possiamo tenerli chiusi in casa e impedirgli forse di frequentare cattivi soggetti, ma poi dallo smartphone possono fare quello che vogliono e lasciare fuori dai giochi anche i genitori più digitalizzati. “Si è vero, ma ogni epoca porta con sé le sue minacce e il compito del genitore nel dosare protezione e libertà è sempre lo stesso”, conclude Farina.

Paura della paura

Le conseguenze di un’eccessiva protezione da parte dei genitori possono andare ben oltre tanto che la letteratura scientifica più recente la considera una forma di maltrattamento infantile che, al pari dell’abuso o della trascuratezza, può determinare danni psicologici evidenti anche a livello neurobiologico. “Per maltrattamento e abuso infantile – spiega Benedetto Farina – si intendono tutte le forme di atti dannosi e minacciosi nei confronti dei bambini che, per loro natura, sono fragili e spesso indifesi”.

Il fatto è che, spiega l’esperto: “Un genitore spaventato diventa spaventante e quindi involontariamente minaccioso. Immaginate di vedere un’assistente di volo con il volto terrorizzato durante una turbolenza: non sarebbe spaventante per i passeggeri?”.

Inoltre, proprio perché i genitori sono la fonte primaria, e talvolta unica, di protezione, un bambino con un genitore spaventato si troverà di fronte a una condizione di minaccia senza via di scampo: “Ciò genera vere e proprie esperienze traumatiche che i figli si porteranno dietro a lungo”.