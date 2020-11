La serie

Quanto cambia per un bambino trascorrere? Quanto influisce sul suo modo di pensare e sulla sua salute – presente e futura – vivere in un villaggio di pescatori del Borneo o in un campo profughi della Giordania?

Per la prima volta un documentario risponde a queste domande mostrando con le immagini differenze e analogie tra 100 bambini di dieci zone diverse del mondo nei loro primi 2000 giorni di vita. Si chiama Becoming You ed è una docuserie in 6 puntate in arrivo venerdì 13 novembre su AppleTV+ con la narrazione esclusiva del premio Oscar Olivia Colman (Migliore attrice per il film La favorita). Un racconto dettagliato dei primi sorrisi, gesti, vocaboli e approcci che fornisce un importante contributo visivo alle teorie epigenetiche più attuali che indicano proprio nel periodo da zero a cinque anni il momento cruciale in cui si plasma, modifica e forma l’impronta vitale di un individuo e il suo futuro sul piano fisico e mentale.

Abbiamo chiesto in esclusiva a Hamo Forsyth, produttore esecutivo della serie insieme a Leanne Klein, di raccontarci la genesi di questo progetto inedito nella storia dei documentari scientifici.

Il trailer della serie

Come e quando è nata l’idea di realizzare una docuserie sui primi 5 anni dei bambini?

“Apple stava commissionando una serie di Storia Naturale nel Regno Unito, così abbiamo pensato a come avremmo potuto sfruttare l’interesse documentaristico del network per realizzare qualcosa di nuovo che parlasse della storia umana nei suoi primi anni di vita. E’ stata un’idea davvero innovativa, perché pur restando un prodotto con un forte valore informativo e scientifico non aveva l’approccio standard delle interviste con gli esperti, ma solo storie visivamente emozionanti di bambini di varie parti del mondo”.



Avete potuto contare sulla consulenza di antropologi o ricercatori?

“Sì, abbiamo coinvolto due docenti universitari inglesi che ci hanno aiutato sul piano strettamente scientifico e che ci hanno letteralmente “tenuto la mano” accompagnandoci durante tutta la produzione della serie, dallo sviluppo fino al completamento, per assicurarsi che non ci mancasse nulla di vitale e per assicurarsi che stessimo raccontando le storie giuste, correttamente”.



Dopo aver lavorato a questo progetto per così tanto tempo, se dovesse dire quali sono le 3 cose di cui i bambini hanno più bisogno nei loro primi 2000 giorni, che cosa indicherebbe?

“Per me è stato stupefacente osservare quanto i bambini imparino stando insieme agli altri semplicemente accostandosi e guardando: quindi direi sicuramente che il primo elemento vitale è la compagnia della altre persone. E’ con gli altri che un bambino impara come formare legami, come riconoscere le emozioni buone e cattive, come parlare e anche come muoversi in modi sofisticati. Come secondo elemento fondamentale direi certamente la salute, anche se è una risposta ovvia. Ma la terza cosa assolutamente vitale, su cui tutti gli esperti concordano, è l’amore. Questo è il singolo ingrediente più importante per lo sviluppo sano di un bambino. Un bambino che si sente amato non avrà problemi a raggiungere qualsiasi obiettivo che si prefiggerà, compresi quelli che nemmeno immagina di poter mai raggiungere un giorno”.