Bambini, evitare le posture che possono danneggiare la colonna vertebrale

La postura è fondamentale per le attività quotidiane e si sviluppa sin dalla giovane età, adattandosi alle caratteristiche fisiche di ciascuno. Non esiste una postura perfetta, poiché varia a seconda dell’età e delle attività svolte. Tuttavia, posizioni scorrette, in particolare nei bambini, possono causare problemi futuri.

Le fisioterapiste Laura Baroni e Silvia Paoli dell’Azienda ospedaliera Meyer offrono alcuni consigli per aiutare i bambini a mantenere una buona postura. Il controllo dell’atteggiamento posturale dipende da fattori genetici, come altezza ed elasticità, e da elementi ambientali, come l’attività fisica e le abitudini alimentari. Sovrappeso e sedentarietà influenzano negativamente la postura. Inoltre, la postura riflette anche stati d’animo e personalità.

Spesso, è all’inizio della scuola che i genitori iniziano a ricordare ai figli di mantenere una postura eretta, poiché con l’ingresso nella scuola i bambini trascorrono più tempo seduti. Le emozioni interagiscono con la postura, poiché i bambini si confrontano con il mondo sociale e possono provare sensazioni come il timore o l’imbarazzo.

È importante prestare attenzione alle posture assunte inconsapevolmente, poiché i cambiamenti corporei si manifestano intorno ai 9-10 anni. Mantenere posizioni scorrette non porta necessariamente a scoliosi, ma può causare mal di schiena precocemente.

I genitori hanno un ruolo cruciale nel dare l’esempio e promuovere abitudini salutari, come una sana alimentazione, attività fisica regolare e un uso equilibrato delle tecnologie. È fondamentale anche scegliere arredi adatti per favorire posture corrette.