Bambini e adolescenti: un decalogo per un sonno migliore

Per il benessere di bambini e adolescenti, il sonno è fondamentale, ma spesso questi gruppi soffrono di disturbi del sonno. Studi dimostrano che il sonno è cruciale per lo sviluppo cerebrale, la memoria, la regolazione emotiva e il sistema immunitario. I dati riportano che il 20-30% dei bambini sotto i due anni e il 15% di quelli più grandi soffre di insonnia. Anche l’adolescenza è caratterizzata da un incremento dei disturbi del sonno, spesso a causa dell’uso eccessivo di dispositivi elettronici. Solo il 15% degli adolescenti raggiunge le 8-10 ore di sonno raccomandate.

Le conseguenze della mancanza di sonno includono difficoltà di concentrazione, irritabilità e calo delle prestazioni scolastiche. Inoltre, ci sono rischi a lungo termine di sovrappeso e problemi cardiovascolari. È importante sensibilizzare genitori e operatori sulla necessità di un riposo adeguato, con l’associazione Simri che propone il motto “Dormire bene significa crescere meglio.”

Ci sono cinque regole per migliorare la qualità del sonno: spegnere gli schermi un’ora prima di dormire, mantenere orari regolari, creare una routine serale rilassante, ascoltare musica calmante e garantire un ambiente sicuro per i neonati. Vanno sfatati anche i falsi miti sul sonno: recuperare nel weekend non annulla il debito di sonno, e i bambini non devono essere lasciati piangere per abituarsi a dormire.

Infine, nella Giornata Mondiale del Sonno 2025, si ricorda che è importante apprendere le raccomandazioni sulle ore di sonno necessarie per ogni fascia di età, affinché si possa garantire a bambini e adolescenti un riposo ottimale per il loro sviluppo.