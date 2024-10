Bambini e adolescenti: come scegliere lo sport adatto

L’attività sportiva per bambini e adolescenti è essenziale per uno sviluppo equilibrato dell’apparato muscolo-scheletrico. Gli ortopedici affermano che ogni età ha il proprio sport adeguato. Questa decisione rappresenta una sfida per i genitori, che devono considerare sport come calcio, nuoto, basket, pallavolo, tennis e corsa.

Alberto Momoli, presidente della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, sottolinea i molteplici benefici dell’attività fisica, che va oltre il miglioramento delle capacità fisiche e include aspetti psichici, emotivi e sociali. La pratica sportiva aiuta a costruire autostima e offre occasioni di socializzazione. Tuttavia, si raccomanda di scegliere attività che siano divertenti e praticabili nei giusti tempi, evitando l’eccesso.

Un inizio precoce e l’allenamento intensivo possono portare a infortuni per sovraccarico. Le zone più vulnerabili sono quelle muscolo-tendinee, le ossa e le borse sinoviali. Nei periodi di sviluppo, è possibile subire danni a strutture ossee importanti per la crescita.

Per i bambini più piccoli, gli ortopedici suggeriscono sport come basket, pallavolo, nuoto e calcio, ma è fondamentale praticare attività in modo moderato. A partire dai 6-7 anni, si consiglia di praticare almeno un’ora di attività fisica tre volte a settimana. In adolescenza, è importante svolgere attività aerobica vigorosa per rafforzare muscoli e ossa.

Esplorando specifici sport, il nuoto emerge come un’attività completa da praticare fin dai tre anni; favorisce uno sviluppo armonioso e migliora apparato cardiocircolatorio e respiratorio. L’agonismo può iniziare intorno agli 8 anni.

Il calcio è consigliato per bambini a partire dai 7-8 anni, poiché inizia a comprendere meglio le regole. Questo sport aumenta resistenza e coordinazione, con attività agonistica che può partire dai 12-13 anni.

La corsa, praticabile già dai 6 anni, offre benefici importanti per la salute e sviluppa capacità di resistenza, equilibrio e coordinazione. Anche in questo caso, l’agonismo dovrebbe iniziare non prima dei 12 anni.

La pallavolo è consigliata dai 7-8 anni e richiede un’attività agonistica che inizia intorno ai 12-13 anni, coinvolgendo diverse aree muscolari. Infine, il tennis, praticabile a partire dai 10 anni, si concentra principalmente sugli arti superiori.