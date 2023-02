Bambini Cappotto Giacca a Vento Con Cappuccio, Unisex Autunno Antivento Stampa Giacche

Descrizione prodotto

Bambini Cappotto Giacca a Vento Con Cappuccio

Dimensione:

Età consigliata 18-24 Mesi ——- Lunghezza 36cm — Busto 66cm — Manica 30cm — Altezza consigliata 90-100cm

Età consigliata 2-3 Anni———– Lunghezza 39cm — Busto 70cm — Manica 32cm — Altezza consigliata 100-110cm

Età consigliata 3-4 Anni———– Lunghezza 42cm — Busto 72cm — Manica 35cm — Altezza consigliata 110-116cm

Età consigliata 4-5 Anni———– Lunghezza 45cm — Busto 76cm — Manica 38cm — Altezza consigliata 116-122cm

Età consigliata 5-6 Anni———– Lunghezza 49cm — Busto 80cm — Manica 41cm — Altezza consigliata 122-128cm

Avviso:

1. Si prega di consentire 1-3 cm differenza dimensione dovuto la misura manuale.

2. permettono prego la leggera deviazione del colore a causa di diversi display.

Età e altezze sono solo di riferimento. Si prega di verificare reale condizione del bambino prima di procedere all’acquisto. Grazie!

Due scelte

Fodera in cotone e fodera in morbido poliestere

DETTAGLI SPETTACOLI

Giacca a vento con cappuccio

Il cappuccio fisso tiene il bambino lontano dal vento.

Design con cerniera

Design con cerniera liscia, facile da indossare e da togliere per i bambini

Tasca

Due tasche oblique, comode per i bambini per trasportare alcune piccole cose

Polsino elastico

I polsini elastici possono impedire al vento di entrare nel corpo del bambino, mantenendolo caldo e confortevole

Fodera: poliestere di alta qualità (leggero e morbido)

Lavabile in lavatrice, non candeggiabile

Sei colori Cinque taglie Chiusura con zip Cappuccio fisso

Giacca antivento con stampa cartoon

Materiale esterno: poliestere di alta qualità

Due tipi di fodera: cotone e poliestere

Poliestere di alta qualità, leggero e morbido

Stampe di cartoni animati carini e alla moda, cuciture, camouflage e altri stili sono disponibili per la tua scelta.

Design con cerniera, facile da indossare e da togliere

Adatto a tutti i bambini nel tempo libero quotidiano, abbigliamento sportivo, corsa, campeggio, ecc.

Fantastico regalo per i bambini

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 26.3 x 21.3 x 3.8 cm; 180 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 ottobre 2021

ASIN ‏ : ‎ B09JC4SPS6

Categoria ‏ : ‎ Bimba 0-24

Caratteristiche: giacca a vento con cappuccio per bambini, fodera in rete / cotone, polsini elastici, traspirante e confortevole; due tasche laterali anteriori sono decorate, il bambino può lasciare andare le piccole cose; apertura e cerniera, facile da indossare e da togliere.

Poliestere

Giacca

Una varietà di stili: stampe di cartoni animati carini e alla moda, cuciture, camouflage e altri stili sono disponibili per la tua scelta.

Occasione: la giacca può essere utilizzata come giacca a vento con cappuccio in primavera, protezione solare in estate e giacca a vento in autunno; È molto adatto a tutti i bambini, ragazze e ragazzi nel tempo libero quotidiano, abbigliamento sportivo, scuola, campeggio, corsa, passeggiate, regali, ecc.

Lavabile in lavatrice, non candeggiabile

26,99€