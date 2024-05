Bambie dopo la fine dell’Eurovision sbotta: “Orribile, ora posso dirlo”

Questa edizione dell’Eurovision Song Contest sarà ricordata per le polemiche, i colpi di scena e tutti gli imprevisti che ci sono stati in questi giorni. Tra chi è stato squalificato, chi si è lamentato e chi ha minacciato il ritiro, sono diversi i cantanti che hanno dato filo da torcere all’organizzazione dello show. Bambie Thug è certamente tra gli artisti non soddisfatti della gestione di questo Eurovision, tanto che ieri non si è presentata alla flag parade e la sua delegazione ha anche pensato di ritirarsi (così come quella della Svizzera, del Portogallo e del Regno Unito). La cantante ha anche chiesto all’EBU di intervenire dopo dei commenti fuori luogo della tv di stato israeliana. Per Bambie quanto detto sulla tv israeliana ha violato le regole dell’Eurovision e quindi Israele non avrebbe dovuto rimanere in gara.

Bambie Thug e lo sfogo dopo la fine dell’Eurovision.

Pochi minuti dopo la vittoria di Nemo, la Thug ha rilasciato alcune interviste e ha anche mandato a quel paese l’organizzazione dell’Eurovision. La cantante irlandese ai microfoni di Irish Examiners ha dichiarato: “Sono così fiera di Nemo, così contenta della sua vittoria. E sono così fiera di tutti noi nella top 10 che abbiamo lottato per questa cosa dietro le quinte. Perché per noi è stato così difficile e anche orribile. Quindi per questo sono tanto fiera di tutti noi. E noi siamo quello che è l’Eurovision, l’EBU non è quello che deve essere l’Eurovision. F**k l’EBU, non mi importa più adesso, che vadano a fare in c**o. I partecipanti, la comunità che c’è dietro, l’amore e il grande supporto, sono le cose che mi hanno fatta cambiare. E il mondo ha parlato! Le persone queer stanno arrivando. Una persona non binaria ha vinto e sono tanto orgogliosa“.

Hanno fatto arrabbiare la strega sbagliata.

Bambie Thug has released a statement on their participation and the treatment of the artists at Eurovision by the European Broadcasting Union:#eurovision2024 pic.twitter.com/lt4QjLGA6Y — joosttt (@Tamarriiii) May 12, 2024