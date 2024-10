Balsamo di Strutto Puro e Miele Selvatico per Cura della Pelle

Price:

Nome del prodotto: Beef tallow moisturizer

Elenco prodotti: Balsamo corpo al miele di sego 1 pezzo

Specifica beef tallow balm: 120 ml

Peso lordo beef tallow balm for skin care: 140 grammi

Ingredienti tallow and honey balm: Olio di cocco, tocoferolo, sego di manzo, miele, olio d’oliva

Dimensioni imballo: 5,7*5,7*6,8 cm

Dimensioni del prodotto: 5,4*5,4*6,5 cm

Categoria prodotto: Bellezza e salute-bellezza e cura della pelle

Descrizione del prodotto:

Tallow balm pure può essere utilizzato come idratante per il viso, lozione per il corpo o balsamo per le labbra per fornire alla pelle un nutrimento completo.

Beef tallow skincare bio idrata delicatamente la pelle senza restringerla, apportando un tocco rilassante alla tua routine di cura della pelle.

Il nostro beef tallow face cream è adatto a tutti I tipi di pelle, adatto a pelli normali, secche, grasse e sensibili.

La dimensione beef tallow moisturizer da 120 ml è 5,4 * 5,4 * 6,5 cm, che è molto adatta da portare con te quando esci ed è comoda da usare in qualsiasi momento.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 1,5 x 1,5 x 0,5 cm; 5 grammi

Produttore ‏ : ‎ LEOEASIY

ASIN ‏ : ‎ B0DB4TSND3

Riferimento produttore ‏ : ‎ LYAWH038

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Leggero E Confortevole: La texture leggera e sottile di tallow balm pure non appesantisce la pelle, permettendo alla pelle di godere delle cure rimanendo libera e traspirante. Beef tallow skincare bio è idratante e traspirante e si scioglie istantaneamente al contatto con la pelle, offrendoti un’esperienza d’uso eccellente.

Ingredienti Nutrienti Di Alta Qualità: Questo beef tallow face cream utilizza una varietà di ingredienti nutrienti di alta qualità. Gli ingredienti principali sono olio di cocco, tocoferolo, sego di manzo, miele e olio d’oliva. Questi ingredienti possono aiutare la pelle a ricostituire I nutrienti di cui ha bisogno e l’beef tallow moisturizer mantiene l’elasticità e la lucentezza della pelle.

Formula Delicata: Il nostro beef tallow balm utilizza una formula delicata adatta a tutti I tipi di pelle. Beef tallow balm for skin care non causerà alcun danno alla tua pelle, che si tratti di sego di manzo delicato o di miele sano, può proteggere completamente la tua pelle e offrirti un’esperienza di cura della pelle confortevole.

Nutre in Profondità La Pelle: Tallow and honey balm ha un potere penetrante profondo, può nutrire in profondità la pelle e trasportare sostanze nutritive negli strati profondi della pelle. Tallow balm pure consente alla pelle di essere completamente nutrita e riduce la perdita d’acqua.

Semplice E Facile Da Usare: Dopo aver pulito e asciugato la pelle, prendere una quantità adeguata di beef tallow skincare bio, applicarla uniformemente sulla pelle e massaggiare delicatamente fino a completo assorbimento. Che tu sia a casa o in giro, beef tallow face cream ti consente di curare rapidamente la tua pelle.