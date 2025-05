Balotelli svela il suo ‘nemico’ nel calcio: ecco chi è!

Durante un’intervista a “Belve” il 27 maggio, Mario Balotelli ha parlato di rivalità nel calcio, facendo riferimento a un “nemico” nel suo percorso agonistico. Quando gli è stato chiesto chi non sopportasse in campo, Balotelli ha risposto in modo ironico, dichiarando che ci sono troppi nomi, ma alla fine ha scelto di menzionare Brendan Rodgers, ex allenatore del Liverpool, con cui ha vissuto una stagione deludente nel 2014-2015.

Balotelli ha anche accennato a relazioni tra calciatori, svelando di avere buoni rapporti con personaggi come Kevin-Prince Boateng, Neymar e Marco Materazzi, smentendo una presunta rissa con quest’ultimo. Ha infine richiamato un episodio passato durante la sua esperienza all’Inter, descritto da José Mourinho. In occasione di una partita di Champions League, Balotelli ricevette un’ammonizione nel primo tempo e Mourinho lo esortò a non farsi espellere. Tuttavia, in avvio di ripresa, Balotelli ricevette un secondo cartellino giallo. Supermario ha precisato che, contrariamente al racconto di Mourinho, alla fine della partita contribuì con un gol e un assist.

Fonte: www.adnkronos.com