Balotelli svela il suo ‘nemico’ nel calcio: ecco chi è!

Durante l’intervista a Belve, trasmessa il 27 maggio, Mario Balotelli ha rivelato un “nemico” nel mondo del calcio. Rispondendo a Francesca Fagnani, l’attaccante ha scherzosamente indicato Brendan Rodgers, ex allenatore del Liverpool, come una figura che non sopporta, a causa della sua breve e deludente esperienza con i Reds nella stagione 2014-2015.

Balotelli ha menzionato che ci sono calciatori che non gli piacciono, ma ha preferito non fare nomi. Riguardo ai suoi amici, ha sottolineato di avere un ottimo rapporto con Kevin-Prince Boateng, Neymar e Marco Materazzi, smentendo l’idea che Materazzi lo avesse picchiato.

Tra le storie più significative sul suo passato calcistico, Balotelli ha ricordato un aneddoto con José Mourinho. In un’importante partita di Champions League, Mourinho lo aveva ammonito nel primo tempo, avvertendolo di non farsi espellere. Tuttavia, poco dopo l’inizio della ripresa, Balotelli ha ricevuto un secondo cartellino giallo, venendo espulso. L’attaccante ha ribattuto che Mourinho omette di dire che, nel ritorno, riuscì a segnare un gol e fornire un assist.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com