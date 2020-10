Balotelli al Grande Fratello Vip, è ufficiale.

Prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, Enock Barwuah aveva annunciato a gran voce: “Ho già visto un po’ di concorrenti donne niente male. Mamma mia, farò danni al Grande Fratello Vip, già lo so…” e invece non ha fatto niente. Ma niente nel vero senso della parola. Niente.

Il suo carattere mite e tranquillo e la sua allergia a prendere posizioni hanno fatto passare del tutto inosservato Enock all’interno del Grande Fratello Vip e se non fosse stato per Fausto Leali (che lo ha appellato con la N Word seppur senza intento razzista) nessuno si sarebbe accorto di lui.

Anche le sue docce passano un po’ inosservate, dato che su BitchyX.it spopolano molto di più quelle di Pierpaolo e di Zelletta: più approfondite e più svestite.

L’unico ad accorgersi dell’esistenza all’interno del GF Vip di Enock è Alfonso Signorini che ben due volte nel corso di questo mese lo ha fatto parlare in videoconferenza con il fratello Mario Balotelli. Fratellone che incontrerà (questa volta di presenza) anche nella puntata di domani sera, la dodicesima serata.

3 sorprese in 12 serate, non male come media.

Sarà felice Patrizia De Blanck, che in 38 giorni di permanenza al GF Vip non ha mai parlato / visto / ricevuto sorprese da sua figlia Giada.