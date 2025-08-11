Balotelli al Pavia: un futuro in Serie D? Scopri di più!

Mario Balotelli, attaccante noto del calcio italiano, si avvicina al suo 35esimo compleanno con nuove opportunità professionali. Il Pavia, club di Serie D, è al centro di un interessamento nei suoi confronti, con la dirigenza che sta cercando di concretizzare il suo arrivo.

Il direttore generale Dieni e il direttore sportivo Zampaglione hanno avviato da tempo una trattativa per convincere Balotelli a unirsi alla squadra. Le trattative si sono intensificate negli ultimi mesi, e il club è pronto a presentare una proposta ufficiale al giocatore, che attualmente è senza contratto dopo aver concluso la sua avventura al Genoa. Le prossime giornate potrebbero riservare ulteriori sviluppi su questo possibile trasferimento.