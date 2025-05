Balotelli a Belve: Vita privata e figli rivelati!

Mario Balotelli, calciatore del Genoa, sarà ospite stasera del programma Belve, dove parlerà della sua carriera e della sua vita privata. Attualmente, è in una relazione con Francesca Monti, ma ha avuto diverse storie d’amore, tra cui quella con Raffaella Fico, madre della sua primogenita Pia, nata il 5 dicembre 2012. Balotelli riconobbe Pia solo nel 2014, dopo un test del DNA, ma attualmente il rapporto tra i due genitori è buono, e Balotelli ha dichiarato di avere una connessione forte e serena con la figlia.

Pia, a 12 anni, è una giovane sportiva e praticante di karate, recentemente festeggiata da Balotelli per il suo compleanno con una dedica sui social. Oltre a Pia, Balotelli ha un altro figlio, Lion, nato nel 2017 dalla relazione con Clelia Carleen. Tuttavia, la loro storia non è stata priva di conflitti legali, con Balotelli che ha espresso la sua necessità di passare più tempo con Lion e criticato la madre in merito alla questione. Carleen ha risposto alle sue dichiarazioni, accusandolo di mancare di rispetto.

Questa sera, durante l’intervista, Balotelli affronterà anche questi temi, rivelando nuovi aspetti della sua vita personale e professionale.

Fonte: www.libero.it