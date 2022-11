Balmain e Need For Speed, le sneakers in edizione super limitata

EA e Criterion Games hanno annunciato una collaborazione con Balmain, la casa di moda parigina, per rilasciare le calzature Need for Speed Unbound x Balmain e contenuti di gioco su misura per il gioco quando verrà rilasciato il 2 dicembre. La collaborazione porta nella capsule collection di calzature una nuova e speciale versione delle B-IT Slider, con un’edizione limitata di 100 paia del nuovo design disponibil sul sito della casa dal 14 dicembre. I due partner hanno anche collaborato per introdurre la rivale di gioco Eleonore, che può essere vista indossare uno speciale abito disegnato da Balmain, della collezione Autunno 2022, quando non sta sfrecciando per Lakeshore con stile all’interno di una supercar unica nel suo genere. I giocatori possono anche collezionare quattro capi di abbigliamento Balmain, tra cui una giacca, dei jeans e delle B-IT Slider. Need for Speed Unbound e Need for Speed Unbound Palace Edition saranno disponibili a partire dal 2 dicembre 2022 su PlayStation 5, Xbox Series e PC via EA app, Origin, Steam ed Epic Game Store.