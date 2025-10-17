Ballottaggio in Bolivia: verso un governo di destra storico

Dopo il ballottaggio previsto per il 19 ottobre, la Bolivia potrebbe avere il suo primo governo di destra dopo due decenni, con il Movimento al socialismo (Mas) che sembra destinato a perdere il potere. L’analista Hugo San Martin Arzabe ha fornito un’analisi della situazione attuale del Paese su “Agenzia Nova”. Secondo lui, il nuovo governo dovrà affrontare una crisi economica e la mancanza di carburante, adottando misure “dolorose” che potrebbero portare a malcontento sociale. Il vincitore, tra l’ex presidente Jorge Quiroga e il candidato moderato Rodrigo Paz, dovrà gestire attentamente queste sfide.

In ambito internazionale, la Bolivia prevede di migliorare i legami con gli Stati Uniti, distaccandosi dalla Russia e in parte dalla Cina, modificando così la sua politica estera. Al primo turno, il Mas ha ricevuto solo il 3% dei voti, mentre le forze conservatrici hanno prevalso. San Martin spiega che l’elettorato di Paz include molti ex sostenitori del Mas, mentre quello di Quiroga è composto soprattutto da persone della destra e della classe media.

Entrambi i candidati intendono procedere con privatizzazioni, il che potrebbe generare ulteriori proteste sociali. La Bolivia si trova in una situazione economica delicata, senza riserve di gas o capacità di vendita. Qualsiasi riforma avrà un impatto diretto sulle fasce più vulnerabili della popolazione.

Sul lungo termine, ci sono opportunità per investimenti nel settore energetico da parte di aziende italiane ed europee, ma la Bolivia dovrà prima rivedere le sue norme attuali. San Martin sottolinea la necessità di ripristinare l’indipendenza del sistema giudiziario e di stabilire alleanze di governo per ottenere una maggioranza parlamentare. Infine, entrambi i candidati hanno indicato che rivedranno gli accordi con le aziende russe e cinesi, mantenendo relazioni economiche ma rimuovendo elementi problematici dai contratti esistenti.