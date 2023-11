Ballo lento per Mirko e Perla: cosa si sono confessati all’orecchio

I ragazzi del Grande Fratello ieri sera hanno organizzato il gioco della bottiglia (una versione family friendly, molto lontana da quella VM14 dello scorso anno). A fare più obblighi sono stati Perla Vatiero e Mirko Brunetti, lei gli ha messo lo smalto ai piedi e lui le ha tolto il miele dal naso usando la bocca. Il gioco però si è chiuso in modo romantico, con un ballo romantico tra i due ex fidanzati.

Il ballo tra Mirko e Perla, che si fanno della confessioni.

La regia ha messo I Will Always Love You di Whitney Houston e Brunetti ha abbracciato la Vatiero. A pochi secondi dall’inizio del lento, il ragazzo si è avvicinato all’orecchio della coinquilina e le ha detto: “E comunque vorrei dirti una cosa. Non c’ha avuto tanto senso quello che abbiamo fatto gli ultimi tre mesi a buttarci cattiverie addosso l’uno sull’altra“. Perla ha subito risposto sottovoce: “Lo so, lo so hai proprio ragione. Anzi, non hanno avuto senso tante cose“. Mirko poco prima di staccarsi dalla sua ex e di finire il ballo, le ha detto: “E voglio dirti che sono molto contento che le cose siano migliorate“.

Intanto Greta da casa sua…

Brunetti e le confessioni ad Angelica su Perla.