Ballerino di Amici vince il GF Vip albanese: “Ora sogno L’Isola”

Il GF Vip è sbarcato anche in Albania con il nome ‘Big Brother Vip‘. Dopo 137 giorni a vincere la prima edizione è stato un volto conosciuto anche in Italia. A trionfare è stato l’ex ballerino di Amici, Buona Domenica e La Sai L’Ultima, Ilir Shaqiri.

“Mai prima d’ora avevo provato così tanta emozione da scrivere un post e non trovo parole per descrivere la grandezza di questa emozione che mi avete regalato con i vostri voti. Popolo albanese vi ho sentito con me ieri sera! – ha scritto il ballerino sul suo profilo Instagram – Siamo uniti e festeggeremo insieme tanti altri successi. Grazie dal profondo del mio cuore.

Non me l’aspettavo proprio. Zero totale, ho sentito la base della musica e il mio nome e ho focalizzato la situazione. Bellissima emozione, una sensazione di gloria incredibile. Non mi aspettavo nemmeno la sorpresa che mi hanno fatto dopo la vittoria e mi ha fatto tanto piacere. So che anche in Italia hanno commentato la vittoria e questo è un onore. Comunque giuro che non pensavo di vincere. Sono entrato al GF Vip per mostrare il mio carattere. L’artista che sono lo conoscevano già, mi avevano visto anche a Ballando con le Stelle come ‘giudice cattivo’. Adesso hanno scoperto l’uomo e sono felice “.