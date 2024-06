Ballerino di Amici diventa cantante e annuncia l’uscita del singolo

Alessio La Padula è stato un ballerino di Amici (ha partecipato all’edizione di Elodie, quella vinta da Sergio Sylvestre), ha avuto una storia d’amore con Elena D’Amario e recentemente è finito al centro del gossip per un presunto e mai confermato flirt con Ilary Blasi.

Alessio La Padula e Ilary Blasi? Il ballerino rompe il silenzio e sbotta contro Corona https://t.co/Ec9u4XuDKW — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 13, 2022

E ora, in contemporanea alla sua carriera da danzatore, ha deciso di intraprendere quella di cantante annunciando il singolo di debutto dal titolo Chiov’.

Alessio La Padula in realtà non è il primo ballerino che ha partecipato ad Amici che tenta di diventare un cantante. In passato ci ha provato Giuseppe Giofrè firmando addirittura per Mara Maionchi, mentre nel più recente c’ha provato Tommaso Stanzani con il singolo Origami. Ora i due sono tornati a fare i ballerini.

Tommaso Stanzani pubblica Origami, il suo primo singolo https://t.co/x9TsUTSdES #Origami — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 31, 2022

Ad Alessio La Padula andrà meglio?

Alessio La Padula, il percorso ad Amici come crescita personale