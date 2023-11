Ballerino di Amici beccato al McDonald’s: è stato eliminato?

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Amici e il ballerino Elia Fiore – arrivato ultimo in classifica – è stato costretto a consegnare la maglia finendo di default in sfida.

Elia la sfida l’avrebbe dovuta fare nel corso della prossima registrazione ma a quanto pare è successo qualcosa. Questa mattina, infatti, il ballerino è stato avvistato tutto solo al McDonald’s di Roma Tiburtina.

Una notizia lanciata da Amici News e ripresa da molte fanpage del programma, anche se ovviamente è tutto da prendere con le pinze. Quel ragazzo in foto potrebbe semplicemente essere qualcuno che somiglia a Elia Fiore, come potrebbe essere davvero lui e potrebbe essere uscito momentaneamente dalla scuola per un problema.

🔵AMICI NEWS🔵 🔴 a quanto pare è stato avvistato, stamattina, Elia 🔴 ovviamente, nonostante la foto, vi dico di prendere tutto con le pinze e aspetteremo ulteriori notizie#AMICI23 pic.twitter.com/K5K2Uqt6rZ — (@gossiptv__) November 17, 2023

Quale sarà il destino di Elia Fiore?

Dopo l’assegnazione del compito della maestra Celentano Elia incontra il suo maestro Emanuel Lo #Amici23 pic.twitter.com/tZZ4QtctY3 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 15, 2023

Elia nella gara “La mia storia, la mia coreografia” porterà, attraverso i suoi passi, tutto l’amore della sua mamma! #Amici23 pic.twitter.com/aKM0SkW9mI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 10, 2023