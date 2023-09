Ballerina famosa torna a Ballando con le Stelle dopo un lutto

Manca sempre meno al ritorno di Ballando con le Stelle, che tornerà in onda da sabato 21 ottobre. Sappiamo già che i cinque giudici sono stati confermati e adesso abbiamo anche la certezza del comeback di una ballerina molto amata. Alessandra Tripoli ha da poco perso sua madre, ma ad ottobre tornerà sulla pista da ballo di Milly Carlucci. La professionista in una lunga intervista rilasciata a Di Più ha parlato della malattia di sua mamma e di come la donna abbia combattuto fino all’ultimo.

“Era giovane e nel pieno della vita. Da quando mi ha lasciato non c’è giorno che io non pensi a lei. Per me non era solo una madre ma anche un esempio di forza e determinazione da seguire.

La diagnosi della sua malattia mi ha tolto il respiro… si trattava di un tumore al quarto stadio attorno all’arteria polmonare, ormai non operabile.

Voglio raccontare a tutti che mia madre era una forza della natura e ha fatto l’impossibile per vivere e vincere la sua malattia. Dopo le prime cure il tumore era retrocesso, pur sapendo che non avrebbe potuto vivere per tanti anni, noi familiari avevamo iniziato a vedere una piccola luce per lei. – ha continuato la ballerina – Anche dopo la nuova diagnosi mia mamma ha continuato a combattere, fin quando ha avuto un crollo improvviso e ha perso per sempre la sua voglia di vivere.

Anche durante la malattia mia mamma giocava con il mio bambino, lo portava al parco perchè voleva lasciargli di lei più ricordi possibili.

Se tornerò nella nuova edizione? Sì, ci sarò, anche se sulla pista di ballo mi mancheranno i suoi incoraggiamenti e il suo sorriso”.