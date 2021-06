Amici va in onda da 20 anni, quest’anno ci sono stati alunni nati quando lo show era già alla sua 2° e 3° edizione. Molti cantanti e ballerini passati dagli studi mariani sono diventati genitori e presto una delle professioniste sarà nonna! La figlia di Maria Zaffino è incinta e ad annunciarlo è stata proprio la ballerina 44enne: “37esima settimana amore di mamma. – riportano Isa e Chia – Nonna ti aspetta a braccia aperte“.

Maria è stata insieme per anni all’ex alunno di Amici Michele Maddaloni, ma adesso è felicemente fidanzata con un nuovo compagno.

Per i pochi che non si ricordassero della Zaffino, vi lascio una delle coreografie più iconiche a cui ha preso parte…

La nostalgia di Amici di Maria.

“Ho nostalgia della scuola. La De Filippi mi scelse tra le ballerine di Buona Domenica e allora come oggi mi tremano le gambe quando parlo con lei! – ha raccontato anni fa ad un settimanale – Diventare mamma non è stato un ostacolo, ho ripreso appena sono tornata in forma e oggi mia figlia è già grande Della mia relazione con Michele Maddaloni non parlo per rispetto del mio attuale compagno. Vivo un amore splendido e le cose tra noi vanno davvero benissimo. Ora faccio da testimonial e sogno di aprire una scuola di danza!”

Maria Zaffino, il video saluto della ballerina per Laura Pausini.

@LauraPausini la nostra dolcissima ballerina di Amici @mariazaffino anche lei è una pausiniana come noi😍le cose belle della vita ❤️viva NOI😍 pic.twitter.com/zmTp0R2Ofw — Martina Manzo (@96Pausini) July 11, 2017