Ballerina di Amici contro Benedetta Vari: “Grave quello che ha fatto”

Benedetta Vari è stata protagonista degli ultimi daytime di Amici di Maria, le sue parole hanno fatto scoppiare una polemica dentro e fuori la casetta ed hanno portato all’annullamento di un guanto di sfida. La ballerina ha sparlato di Mattia Zenzola e Isobel Kinnear e la produzione ha fatto ascoltare i suoi discorsi ai diretti interessati, che ovviamente non l’hanno presa bene. Benedetta si è lamentata di certi atteggiamenti ‘tamarri’ di Mattia e del fatto che Isobel provi le sue coreografie a musica alta anche mentre gli altri alunni cenano.

Ballerina di Amici critica Benedetta Vari.

Il profilo ufficiale di Amici ha caricato la clip della Vari che si lamenta della Kinnear e sotto al post è comparso il commento di un’ex alunna della scuola mariana. Vanessa Bellini ha fatto i suoi complimenti a Isobel ed ha lanciato una shade a Benedetta.

“La differenza tra mediocrità e professionalità sta anche e soprattutto nel proseguire il lavoro oltre alla sala prove (e quindi a casa) esattamente come fa Isobel. Sentire fare questo discorso da una ‘professionista’, che dovrebbe essere quindi da esempio per altri, è grave”.

Indubbiamente Benedetta ha sbagliato, ma va ricordato che Amici è anche un programma televisivo (oltre che una scuola) e quindi i ‘passi falsi’ della ballerina hanno messo pepe allo show e ci hanno regalato un po’ di dinamiche.

Benedetta Vari replica alle accuse.

La Vari è stata accusata da Simone Nolasco di non aver messo Isobel nelle condizioni di imparare al meglio la coreografia per il guanto di sfida dato da Raimondo Todaro. Per questo motivo – dopo aver ascoltato il professionista – la produzione ha annullato la prova. Benedetta però si è subito difesa.

“Non ho mai messo Isobel nelle condizioni di non imparare. Lo giuro, non l’ho mai fatto di proposito. Ho insegnato il tango a Mattia così come a lei. Sì è vero che ho avuto delle difficoltà, perché vedevo che lei non attuava le correzioni e non capiva. La vedevo che stava un po’ nel suo mondo. Però non ho mai avuto comportamenti diversi con Mattia e con Isobel”.

L'articolo Ballerina di Amici contro Benedetta Vari: "Grave quello che ha fatto" proviene da Biccy.it.







