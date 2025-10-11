BallaTorino Social Dance: danza e socialità nelle piazze

Torino si prepara a vivere un’intensa settimana di danza e socialità con il progetto BallaTorino Social Dance, che si svolgerà dal 11 al 18 ottobre. Questa iniziativa trasforma la città in un palcoscenico aperto, coinvolgendo piazze, portici, musei e persino ospedali come luoghi di incontro.

La terza edizione dell’evento, coordinata dalla Fondazione Contrada Torino Onlus, prevede oltre 70 appuntamenti che includono balli comunitari, tango argentino, hip hop e danze popolari e contemporanee. Circa 500 ballerini e insegnanti, insieme a più di 60 scuole e associazioni, contribuiscono a rendere la manifestazione un’importante occasione per promuovere la danza come mezzo di socialità e cultura.

Tra le novità, si segnala il primo convegno nazionale sulla danza sociale e urbana intitolato “Le città danzano il futuro”, che si terrà il 16 ottobre, e iniziative speciali in strutture sanitarie come l’Ospedale Sant’Anna e i Centri Faber e Bisacco. I musei, inclusi la GAM-Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea e il Museo del Risorgimento, ospiteranno performance di compagnie di fama come Dance Well e Balletto Teatro di Torino.

Il programma di BallaTorino prevede eventi come “Balli dal Mondo” in Piazza Castello, “Milonga Pirata” in Galleria San Federico e un convegno sui luoghi di lavoro mercoledì 15 ottobre. Le attività culmineranno il 18 ottobre con performance collettive nel centro città e “Milonga All the People” in Galleria Umberto I.

L’ingresso è gratuito e l’evento coinvolgerà tutti gli appassionati di danza.