Ballando, volto storico di Mediaset si candida per la nuova edizione

Nei suoi quasi 40 anni di carriera ha fatto decine di programmi tv, ma anche una serie tv e un film per la televisione, ma tutti ricordano Gabriella Golia per i suoi iconici annunci. L’annunciatrice di Italia 1 da anni è lontana dal piccolo schermo, anche se ha avuto alcune proposte. Nessun reality, la Golia non vorrebbe partecipare al GF Vip o a L’Isola dei Famosi, mentre le piacerebbe scendere in pista a Ballando con le Stelle. In un’intervista rilasciata a La Repubblica Gabriella ha rivelato che vorrebbe mettersi in gioco nel programma di Milly Carlucci. Il prossimo autunno vedremo anche la Golia tra tesoretti, cuoricini e le catfight di Selvaggia e Mariotto?

“Se mi hanno contattata per dei reality? Non mi interessano. L’unico che farei, ma è un talent, non un reality, è Ballando con le stelle perché mi piace ballare. Ho seguito corsi per passione, sogno una scuola di danza alla Shall we dance?, sa la commedia con Richard Gere e Jennifer Lopez? Anche Emanuela (Folliero, ndr) vorrebbe iscriversi. Mi ha detto che ha visto un cartello in centro, proveremo a telefonare.

Se sono rimasta legata ad altre annunciatrici? Ci sentiamo, certo. Fiorella Pierobon ha chiuso completamente con la tv, non le interessa più, dipinge. Con lei, con Patrizia Rossetti, lavoravamo nello stesso studio e questo ci ha legato. Stavamo insieme tutti i giorni, chiacchieravamo al trucco, ci confidavamo”.

Se dopo gli annunci avrei voluto fare altro? Sì, mi sarebbe piaciuto fare anche altro. Forse sono stata mal guidata, forse avrei potuto sfruttare di più questa popolarità per fare altre cose in televisione. Cosa mi manca della tv? Non tanto gli annunci, ma recitare. Ha girato diverse sitcom, ero legatissima a Vicini di casa, se pensa che gli autori erano Gino e Michele. Ho lavorato con la Gialappa’s e tanti altri, esperienze bellissime”.