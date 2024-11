Ballando: Teoria sui Contrasti tra Mariotto e Bianca Guaccero

Negli ultimi giorni, il programma “Ballando con le Stelle” ha attirato l’attenzione per le controversie che coinvolgono il giudice Guillermo Mariotto e la concorrente Bianca Guaccero. La polemica è esplosa dopo che Mariotto ha dato un voto di 7 a Guaccero e Giovanni Pernice durante un’esibizione, mentre aveva assegnato punteggi molto più alti ad altri concorrenti. Questo ha suscitato critiche da parte di Rossella Erra, che ha definito il voto iniquo, e dai fan sui social, i quali ritenevano che Guaccero meritasse un punteggio maggiore.

La disparità nei voti ha portato a interrogarsi sulle motivazioni di Mariotto, con molti che credono che Guaccero, per la qualità delle sue performance e il suo impegno, meriti di essere valutata più positivamente. Alcuni commentatori suggeriscono che ci possa essere un fondo di astio tra Mariotto e Guaccero, risalente a un episodio del 2019 nel programma “Detto Fatto”, dove i due ebbero un acceso confronto. Mariotto criticò aspramente uno sketch di Guaccero, e la conduttrice non tardò a rispondere. Inoltre, un commento di Mariotto sulla ballerina, descrivendo il suo sguardo come “da serial killer”, ha ulteriormente alimentato le polemiche.

Tuttavia, c’è chi suggerisce che la severità di Mariotto potrebbe essere strategica, con l’obiettivo di spingere Guaccero a migliorare e, in ultima analisi, vincere il programma. Alcuni utenti sui social drew put forward this theory, insinuando che il suo atteggiamento potrebbe in fondo rivelarsi utile per l’aspirante ballerina.

In conclusione, il comportamento di Mariotto ha sollevato molte domande sull’imparzialità del suo giudizio. Gli spettatori si trovano a riflettere se stiano assistendo a un’autentica critica o se ci siano motivi più profondi dietro le sue decisioni. Man mano che il programma avanza, i fan di Guaccero seguiranno con attenzione le prossime scelte del giudice, sperando in una maggiore equità nel giudizio delle esibizioni.