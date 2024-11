Ballando: Sonia Bruganelli riflette sul ritiro e le sue motivazioni

Dopo un’altra puntata complessa nel talent show “Ballando con le Stelle”, Sonia Bruganelli si è trovata di nuovo a un passo dall’eliminazione, affrontando il suo quinto spareggio. In un recente sfogo su Instagram, ha espresso i suoi dubbi sull’opportunità di continuare la competizione. Sonia ha condiviso di essere “divisa” tra la voglia di restare nel programma e la stanchezza fisica che sente. Ha notato che, all’inizio, affrontava le prove con leggerezza, ma ora la situazione è cambiata e non riesce a mantenere lo stesso approccio. È demotivata e cerca il supporto dei suoi follower per decidere se riprovarci o abbandonare.

Durante la diretta, ha parlato della fatica e della pressione costante che deriva dall’affrontare polemiche e aspettative elevate. Ha sottolineato che affrontare un’altra settimana di prove per lo spareggio è un peso notevole e ha espresso preoccupazione nel riprendere il tempo e gli sforzi di nuovo. Sonia ha anche accennato a una critica della situazione attuale: è evidente che l’interesse nei suoi confronti è più rivolto al gossip piuttosto che alla danza, e questo l’ha lasciata in uno stato di frustrazione. Ha evidenziato come il format del programma consista proprio nell’insegnare a ballare a chi non lo sa fare, ma sente che il suo valore e i suoi sforzi non vengono riconosciuti come meritano.

Inoltre, ha commentato amaramente che, durante questa edizione, non ha mai ricevuto “carezze” o riconoscimenti, contrariamente ad altri concorrenti che hanno visto i propri sforzi premiati. La sua conclusione, lasciando i fan in attesa, è stata che nonostante non abbia la forza di ritirarsi immediatamente, sta seriamente considerando le opzioni e chiede supporto. La decisione di Sonia potrebbe avere un forte impatto e, se dovesse ritirarsi, sarebbe un evento clamoroso per il programma e i suoi seguaci.