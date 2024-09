Ballando: Sonia Bruganelli e il mistero della ‘separazione’ da Madonia

Sonia Bruganelli si prepara a partecipare alla nuova edizione di “Ballando con le stelle”, in programma dal 28 settembre, ma ha deciso di non ballare in coppia con il suo compagno Angelo Madonia. Nel suo recente intervento sul settimanale “Chi”, Sonia ha espresso la sua soddisfazione nel lavorare con il maestro Carlo Aloia, con il quale si trova molto bene e condivide un rapporto che le permette di aprirsi.

Bruganelli ha motivato la sua scelta spiegando che collaborare con Madonia avrebbe potuto interferire con la sua libertà di esprimersi nel ballo. Ha ritenuto che, mantenendo la loro relazione privata separata dalla danza, possa ballare senza riserve e senza compromettere la loro intimità. Nonostante le voci di tensioni con la conduzione di Milly Carlucci, Sonia ha confermato di essere al lavoro intensamente per prepararsi, lamentando alcuni dolori fisici ma vedendo questa esperienza come un’opportunità di crescita personale.

Riflettendo sulla sua vita, soprattutto dopo la separazione con Paolo Bonolis, Sonia ha descritto questo periodo come un momento di cambiamento significativo. Sebbene il suo corpo e la sua routine siano cambiati, si sente motivata ad affrontare queste sfide. Riguardo al suo ruolo nel programma, ha rivelato che l’idea di fare la giurata non le interessava, in quanto non rappresentava un’evoluzione personale in questa fase della sua vita.

Sonia si è anche espressa sul confronto con Selvaggia Lucarelli, nota per i suoi commenti critici nel programma. Ha dichiarato di non avere ansia riguardo a questo incontro, riconoscendo nelle modalità di Lucarelli qualcosa di familiare. È più preoccupata per le possibili interazioni con altri giudici come Mariotto o Zazzaroni, piuttosto che per i commenti di Selvaggia.

In generale, Sonia Bruganelli sta affrontando questa nuova avventura con determinazione e un atteggiamento positivo, vedendola non solo come una sfida nel ballo, ma anche come un nuovo inizio nella sua vita.