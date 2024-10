Ballando: Retroscena Sconvolgenti sul Confronto Bruganelli-Lucarelli

Nuovi sviluppi emergono dalla controversia tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, giurata e concorrente dello show “Ballando con le Stelle”. La tensione tra le due ha raggiunto livelli notevoli, già evidenti durante l’ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. La vicenda ha origini che risalgono a oltre un anno fa, quando Sonia Bruganelli avrebbe manifestato il desiderio di ricoprire un ruolo specifico all’interno del programma.

Secondo Gabriele Parpiglia, un giornalista di gossip che ha rivelato dettagli inediti durante un podcast, l’astio tra le due protagoniste nacque in un contesto di interessi reciproci. A quel tempo, si stava discutendo il rinnovo del contratto di Lucarelli come giurata, e Bruganelli tentò di inserirsi per sostituirla. Si attivò contattando la dirigenza Rai e Milly Carlucci, ma quest’ultima scelse di mantenere Selvaggia, portando quindi a un crescente risentimento da parte della Bruganelli.

Successivamente, si pensò di affidare a Sonia un ruolo di ‘bordocampista’ accanto ad Alberto Matano. Tuttavia, questo progetto finì anch’esso in un nulla di fatto. In seguito, la Carlucci le offerse di partecipare come concorrente a “Ballando con le Stelle”, proposta che inizialmente Bruganelli rifiutò. Solo dopo un anno, e dopo aver ufficializzato la sua relazione con Angelo Madonia, Sonia decise di accettare.

Parpiglia ha anche rivelato che a Bruganelli erano state fatte promesse, tra cui la possibilità di portare su Rai 2 il suo format “I Libri di Sonia”, già popolare su Instagram. Tuttavia, queste promesse si sono rivelate illusorie, suggerendo che la Rai potrebbe aver utilizzato tali offerte per ottenere l’approvazione di Sonia.

In sintesi, la complessità del rapporto fra Bruganelli e Lucarelli è emersa da una serie di circostanze professionali e personali, culminando in un’accesa rivalità alimentata da ambizioni e opportunità mancate. La querelle continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo, alimentando la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori. Il conflitto tra le due sembra ancora lontano dalla risoluzione, mentre lo show continua a suscitare interesse e dibattito.