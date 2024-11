Ballando: nascono scintille tra Davide Bonolis e Sophia Berto

Un rumor clamoroso ha iniziato a circolare durante la notte, riguardante il figlio di Sonia Bruganelli, Davide Bonolis, e la ballerina Sophia Berto, insegnante di danza nello show “Ballando con le Stelle”. La notizia è emersa da un post del blogger GigiGx su X (ex Twitter), dove ha affermato che tra i due sarebbe nato un flirt, accompagnando il suo post con una foto che li ritrae molto vicini in un ascensore, con Sophia che appoggia la testa sulle spalle di Davide.

Questo gossip ha immediatamente suscitato interesse tra i fan del programma, specialmente dopo alcune dichiarazioni della giurata Rossella Erra, che aveva accennato alla nascita di una nuova coppia dietro le quinte. Durante una puntata di “Domenica In”, ha insinuato che ci fosse una ballerina e un parente di un concorrente coinvolti in una relazione, senza svelare nomi, ma l’identikit sembrerebbe corrispondere esattamente a Davide e Sophia.

Tuttavia, si fa notare che Davide Bonolis potrebbe essere già fidanzato con un’altra persona, il che complica la situazione. Nonostante ciò, l’interesse per la presunta nuova coppia cresce, con speculazioni su come possa svilupparsi la loro relazione. La dinamica del programma ha già visto in passato altri flirt tra concorrenti e membri del cast, aumentando il fascino e il dramma associato allo show.

,Si attende ora una conferma ufficiale da parte di Davide e Sophia riguardo al loro rapporto, ma per il momento, il gossip ha catturato l’attenzione e l’immaginazione del pubblico. “Ballando con le Stelle” continua così a essere un palcoscenico non solo per la danza, ma anche per le storie d’amore che si intrecciano tra i suoi protagonisti.