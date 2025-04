Ballando: Milly Svela Tutto su Madonia e Lucarelli

Milly Carlucci, conduttrice di “Ballando con le stelle”, ha rivelato dettagli sul nuovo programma “Sognando…Ballando con le stelle” in un’intervista al settimanale Chi. Questo show debutterà il 9 maggio su Rai 1, e per la prima volta prevede un casting pubblico, dove il pubblico e la giuria sceglieranno un nuovo maestro. Milly ha spiegato che dieci aspiranti maestri si sfideranno in coppia con maestri storici, culminando con una finale in cui danzeranno con vip delle edizioni passate, inclusi Bianca Guaccero e Wanda Nara.

Milly ha anche parlato della giurata Selvaggia Lucarelli, che si sposerà con Lorenzo Biagiarelli, esprimendo felicità per questa unione, considerata il coronamento di una relazione solida. Inoltre, ha affrontato la controversa decisione di aver accoppiato Federica Pellegrini e Angelo Madonia l’anno precedente, affermando di non esserne pentita. Ha chiarito che la scelta era motivata, evidenziando le capacità professionali di Madonia, appropriate per una sportiva come Pellegrini.

Infine, Carlucci ha discutito i criteri per accoppiare i vip con i ballerini, sottolineando che l’obiettivo non è favorire relazioni romantiche, ma garantire che le coppie possano instaurare un’intesa umana, fondamentale per il lavoro a stretto contatto. Insomma, Milly Carlucci si prepara a un nuovo ciclo di emozioni e sorprese nello show, mantenendo il pubblico coinvolto con novità e retroscena.