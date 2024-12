Ballando: Milly Difende Mariotto Dopo L’Incidente

Nella recente puntata di "Ballando con le stelle", è tornato in giuria Guillermo Mariotto, dopo una controversa fuga in diretta. La produzione e Milly Carlucci hanno deciso di perdonarlo, concedendogli un "cartellino giallo". Tuttavia, durante il suo rientro, Mariotto ha commesso un’altra gaffe. Mentre attendeva di entrare in studio, il suo microfono era attivo e si è sentita una sua esclamazione poco felice: "Figlia de na mi***tta". Questo episodio ha portato Mariotto a ricevere il suo secondo Tapiro D’Oro.

Un collaboratore di Mariotto, durante un programma radio, ha chiarito che la frase era riferita a una zanzara, solitamente presente nei backstage. Secondo lui, si trattava di un’esclamazione colorita, non rivolta a nessuna persona in particolare. Milly Carlucci è intervenuta ancora in difesa del giudice, sostenendo che l’espressione, sebbene scurrile, deve essere contestualizzata e che a Roma viene utilizzata in modo scherzoso per riferirsi a qualcuno che è "sul pezzo".

Le reazioni sul web sono state divergenti; alcuni supportano la giustificazione di Carlucci, mentre altri la criticano per il suo eccessivo buonismo verso Mariotto. Molti spettatori ritengono che il comportamento del giudice stia superando i limiti, distogliendo l’attenzione da ciò che conta realmente nel programma. La situazione ha sollevato discussioni su come gestire i comportamenti di Mariotto, specialmente in un format televisivo che richiede professionalità e rispetto per gli altri concorrenti e il pubblico.

I telespettatori sperano ora che Mariotto possa affrontare l’ultima puntata senza ulteriori incidenti o gaffe. Con così tante polemiche attorno al suo comportamento, la conduzione di Carlucci potrebbe essere messa alla prova fino alla fine del programma. La trasmissione, fucina di talenti e divertimento, si ritrova così a dover fare i conti con la controversia e l’effetto delle gaffe di un giudice che, per quanto talentuoso, continua a provocare discussioni e malumori.