Ballando Mascherato: Milly Carlucci fonde sempre di più i suoi due programmi

Il Cantante Mascherato sta lavorando in gran segreto alla sua quarta edizione che debutterà il prossimo 18 marzo su Rai1. Milly Carlucci si prepara così a una sfida difficilissima dato che per la prima volta il suo show andrà in onda il sabato sera scontrandosi con il più rodato Amici di Maria De Filippi.

Tv Sorrisi e Canzoni questa settimana ha rivelato alcuni dettagli che caratterizzeranno la quarta edizione, ma purtroppo non sono proprio delle novità. Entrambi, infatti, sono già stati visti a Ballando con le Stelle, format di punta di Rai1 nonché garanzia di successo del sabato sera. Il primo è l’arrivo in giuria di Iva Zanicchi (già giudice guest star nel corso della scorsa edizione) che è una delle finaliste di Ballando nonché la punta polemica del cast; il secondo invece è il mascherato per una notte, ovvero l’ospite di turno che indosserà una maschera per una sera.

Fra Iva Zanicchi, il ballerino per una notte (qua sarà il mascherato per una notte); la presenza fra gli opinionisti popolari di Rossella Erra e di Sara Di Vaira e la probabile presenza di qualche vip sotto le maschere già visto a Ballando, la fusione fra Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato è sempre più forte. Praticamente mancano sono le palette e il tesoretto.

Un errore che molti additavano a Barbara d’Urso (che rendeva tutti i suoi programmi un po’ simili fra loro) e che ora sta facendo Milly Carlucci. L’idea del differenziare sempre meno i suoi due format sarà una scelta vincente?

Nel dubbio Sorrisi ha confermato la presenza in giuria di Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Caterina Balivo e sottolineato come le nuove maschere provengano tutte dal “mondo delle favole” e degli animali.

Il Cantante Mascherato 3 | Ascolti

1^ puntata: 3.502.000 telespettatori, 20% di share

2^ puntata: 3.347.000 telespettatori, 18,90% di share

3^ puntata: 3.086.000 telespettatori, 17,14% di share

4^ puntata: 2.911.000 telespettatori, 16,4% di share

5^ puntata: 2.970.000 telespettatori, 17,59% di share

6^ puntata: 2.924.000 telespettatori, 17,25% di share

7^ puntata: 3.507.000 telespettatori, 21,87% di share

Le maschere protagoniste della terza stagione

Gallina | Fiordaliso

Aquila | Alba Parietti

Cavalluccio Marino | Cristina D’Avena

Pinguino | Edoardo Vianello

Pastore Maremmano | Riccardo Fogli

Pesce Rosso | Vladimir Luxuria

Drago | Simone Di Pasquale

Medusa | Bianca Guaccero

Gatta | Eleonora Giorgi

Pinguino 2 | Gabriele Cirilli

SoleLuna | Cristiano Malgioglio

Lumaca | Giancarlo Magalli e sua figlia Michela

Camaleonte | Riccardo Rossi

Pulcino | Lino Banfi e sua figlia Rosanna

Volpe | Paolo Conticini