Ballando: Mariotto al Centro della Polemica per un’Audio

Ieri sera, Guillermo Mariotto è tornato a far parte della giuria di “Ballando con le Stelle”, ma il suo rientro non è passato inosservato. Durante la serata, mentre si scusava per un comportamento controverso, il pubblico online ha subito espresso il proprio disappunto, prendendo di mira il programma e la conduttrice Milly Carlucci. Un evento in particolare ha suscitato scalpore: un audio incriminato, registrato dietro le quinte prima del suo ingresso in studio, ha rivelato un’uscita infelice di Mariotto. Nel momento in cui il suo microfono era attivo, il stilista ha pronunciato una frase offensiva, che ha subito catturato l’attenzione del pubblico e dei social media.

L’audio ha sollevato molte congetture riguardo a chi fosse rivolto il commento. Nonostante non si possa affermare con certezza se Mariotto si stesse riferendo a Milly Carlucci o a qualcun altro, la reazione sui social è stata immediata e molto critica. Striscia la Notizia ha raccolto il materiale e condiviso il video con il pubblico, evidenziando le parole pronunciate da Mariotto in modo chiaro.

Le reazioni su Instagram sono state molto incisive: gli utenti hanno criticato non solo Mariotto, ma anche la conduttrice e la Rai, chiedendosi come fosse possibile che tali comportamenti venissero tollerati. Frasi come “Non c’è limite al peggio” e “Con questa pagliacciata Milly ha perso ogni credibilità” riaffermano il malcontento del pubblico. Altri hanno commentato che il programma non si rinnova e che la giuria è composta da membri come Mariotto e Selvaggia Lucarelli, accusati di cinismo e malvagità.

Il disappunto generale ha messo in discussione anche la decisione di permettere il ritorno di Mariotto, definendo il programma una “buffonata mondiale”. Nonostante le polemiche, “Ballando con le Stelle” sta mantenendo ascolti altissimi, suggerendo che, sebbene i critici siano vocali, il programma continua a generare interesse e audience. La situazione, quindi, continua a alimentare discussioni nel mondo del gossip e della televisione italiana, mentre il pubblico sembra diviso tra ammirazione e indignazione.