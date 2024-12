Ballando: Lucarelli chiarisce le polemiche sullo zero di Nargi

Ieri sera, 21 dicembre 2024, si è conclusa la 19esima edizione di “Ballando con le stelle”, un evento molto commentato che ha visto trionfare Bianca Guaccero con il partner Giovanni Pernice. Tuttavia, il finale non è stato esente da polemiche. Tra le critiche più rilevanti emerge il voto di Selvaggia Lucarelli che ha deciso di attribuire un “zero” a Federica Nargi e Luca Favilla, i quali si sono classificati terzi. Questo voto ha sorpreso molti, considerando il livello della finale. Lucarelli ha giustificato la sua scelta proclamando che, pur avendo Nargi e Favilla come coppia preferita, la possibilità di vittoria per loro era ormai sfumata in favore di Guaccero e Pernice, definiti imbattibili. Di conseguenza, ha optato per un non voto, proponendo di far ballare Pasquale La Rocca e Federica Pellegrini in uno spareggio finale, poiché entrambe avevano ballato insieme solo poche volte.

Il secondo posto è andato a Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, il quale ha contribuito a sollevare discussioni. Durante la trasmissione, La Rocca ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi da “Ballando con le stelle”, una notizia che ha suscitato reazioni miste tra il pubblico. Molti hanno interpretato questo gesto come un tentativo di influenzare il voto finale del pubblico, quasi fosse un appello a farlo vincere in segno di addio. Anche se probabilmente non era questa l’intenzione del ballerino, la reazione negativa del pubblico è stata evidente.

Le reazioni e le critiche post-finale hanno evidenziato come i gesti e le decisioni dei concorrenti e dei giudici possano influenzare fortemente l’opinione pubblica e il senso di giustizia rispetto al programma. I risultati e le decisioni sono stati accolti con entusiasmo da alcuni, mentre altri hanno messo in discussione la legittimità e la trasparenza del processo di voto. La finale di quest’anno si conclude quindi con un mix di euforia per la vittoria di Guaccero e frustrazione per le polemiche che hanno sorpreso i fan dello show.