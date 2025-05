Ballando: l’ex concorrente accusa Carlucci, nasce il caso Canino

Durante la puntata di “La volta buona” del 16 maggio, Caterina Balivo ha cercato di difendere Milly Carlucci dopo che Giovanni Ciacci, ospite in studio, ha lanciato critiche nei suoi confronti. Ciacci, storico partecipante di “Ballando con le stelle”, ha espresso la sua amarezza per non essere stato invitato a “Sognando… Ballando con le stelle”, affermando di aver contribuito significativamente al programma. Ha chiesto a Simone Di Pasquale, presente in studio, di portare il suo messaggio di delusione a Carlucci.

Balivo ha replicato sottolineando che Ciacci non ha vinto il programma, ma lui ha risposto che la vincita non è ciò che conta, sottolineando l’impatto che il programma ha avuto a livello globale.

In trasmissione era presente anche Angelo Perrone, press agent di diversi VIP, che ha ricordato la rivalità storica tra Jo Squillo e Sabrina Salerno durante il Festival di Sanremo, dove la pressione dell’immagine e le divergenze artistiche avevano creato tensioni tra le due cantanti.

Nel frattempo, Fabio Canino, attuale giudice di “Ballando con le stelle”, ha suscitato preoccupazione tra i dirigenti Rai per alcuni commenti polemici fatti sui social riguardo a esponenti politici come il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questi messaggi sono stati considerati inappropriati, richiamando la necessità di toni più rispettosi verso le cariche istituzionali.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it