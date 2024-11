Ballando: le polemiche su Mariotto dietro le quinte

La polemica è esplosa durante l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”, quando il giudice Guillermo Mariotto ha commentato in modo controverso l’esibizione di Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti. Dopo la performance, Mariotto ha affermato di essersi “distratto” dai jeans di Nikita, creando indignazione tra il pubblico e nei backstage del programma. Diversi ballerini hanno espresso la loro sorpresa e disappunto per il commento di Mariotto, giudicandolo inopportuno e poco professionale. In particolare, Sophia Berto ha contestato il giudice in un’interazione con Sonia Bruganelli, sottolineando quanto fosse inadeguato il suo commento sui pantaloni attillati di Nikita, il quale, visibilmente imbarazzato, ha ironizzato dicendo che almeno indossava dei jeans.

Le reazioni negative non si sono limitate al backstage; anche il pubblico ha espresso il proprio dissenso sui social media. Molti utenti hanno ritenuto l’uscita di Mariotto inadeguata e poco professionale, evidenziando come commenti del genere possano distogliere l’attenzione dal talento e dal duro lavoro dei concorrenti. Alcuni hanno definito la situazione “ridicola” e “allucinante”, ribadendo l’importanza di mantenere un giudizio tecnico e rispettoso in un contesto come quello del programma.

Inoltre, la frustrazione di Nikita è stata amplificata dal punteggio ricevuto, in quanto Mariotto ha assegnato alla coppia un voto basso nonostante il commento inappropriato. Questo episodio ha riacceso il dibattito sull’importanza di un comportamento professionale da parte dei giudici in programmi di intrattenimento, dove il talento dei concorrenti dovrebbe prevalere sull’opinione personale sui loro abiti. Al momento, né Mariotto né la produzione hanno rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto, lasciando aperta la questione se e come questi eventi influenzeranno i futuri giudizi del giurato.