Ballando: Laura Freddi attacca Bruganelli con una ‘Caduta di Stile’

Durante un episodio di “La volta buona,” Laura Freddi ha espresso il suo parere circa una frase infelice pronunciata da Sonia Bruganelli al giudice Guillermo Mariotto durante la trasmissione “Ballando con le Stelle”. Bruganelli, ex di Paolo Bonolis, ha detto: “Se aggiungi due punti a quello che vuoi darmi, chiedo a Madonia se prende un caffè con te”, una battuta che molti considerano scortese e di cattivo gusto.

Freddi ha descritto la frase come “una caduta di stile”, suggerendo che Bruganelli potrebbe sentirsi insicura nel suo nuovo ruolo, e che questa paura la porta a commettere errori. Ha aggiunto che probabilmente Bruganelli si è già pentita delle sue parole. Anche Rosanna Lambertucci, presente in studio, ha commentato negativamente la battuta, sottolineando che Madonia non ha bisogno del permesso di Bruganelli per socializzare con Mariotto, ritenendo inappropriata la sua affermazione.

Le reazioni sui social media non si sono fatte attendere; molti utenti hanno criticato aspramente Bruganelli, definendo la sua battuta “squallida” e “imbarazzante”, e sottolineando che non riflette il concetto di eleganza. A distanza di tempo dall’incidente, Freddi ha continuato a ripetere che certe uscite andrebbero evitate completamente, lamentando la mancanza di rispetto nei confronti di Madonia.

Nei commenti online, alcuni hanno difeso la giuria, mentre altri hanno messo in luce comportamenti che considerano arroganti da parte di Bruganelli, evidenziando come sia rimasta poco professionale nel suo approccio. L’incidente ha messo in evidenza le tensioni non solo tra i protagonisti del programma, ma anche nell’opinione pubblica, generando un intenso dibattito sulla delicatezza delle parole, specialmente in un contesto televisivo.

Infine, il pubblico attento alle dinamiche del programma ha apprezzato commenti come quelli di Freddi e Lambertucci, ritenendoli più in linea con un atteggiamento rispettoso e professionale, mentre i comportamenti discostanti di Bruganelli suscitarono scalpore e disagio tra i telespettatori.