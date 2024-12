Ballando: La Rocca Critica la Pellegrini

Pasquale La Rocca, il ballerino subentrato all’ultima ora in gara con Federica Pellegrini, ha condiviso le sue impressioni sulla nuotatrice e sulla situazione che li ha portati a ballare insieme. Inizialmente, La Rocca era il maestro di ballo per Nina Zilli, ma a causa di un infortunio di quest’ultima e della concomitante assenza di Samuel Peron, è entrato in scena a supporto di Pellegrini. La Rocca ha parlato di questo cambiamento inatteso durante un’intervista a FqMagazine, sottolineando come il suo incontro con Federica non fosse una sorpresa, data la sua fama come campionessa.

Nella sua intervista, Pasquale ha elogiato Federica per la sua capacità di adattarsi rapidamente alla nuova coreografia e per il suo talento nel ballo. Ha espresso il suo onore di lavorare con una persona di così grande valore e ha riconosciuto gli sforzi che entrambi hanno messo nella competizione. Ha anche rivelato di aver provato solo poche ore prima della performance e ha commentato l’atteggiamento positivo e professionale di Pellegrini.

La Rocca ha anche espresso rammarico per la situazione di Nina Zilli, chiedendo il massimo rispetto per la sua collega e per il lavoro che avevano svolto insieme. Nonostante l’improvvisa uscita della Zilli, Pasquale ha dedicato anima e corpo alla competizione di “Ballando con le stelle”. Ha parlato del suo impegno totale nel programma e della sua sensibilità riguardo la situazione della sua ex partner di ballo.

In merito agli scandali che hanno coinvolto il suo collega Angelo Madonia, La Rocca si è dichiarato colpito e sorpreso dalla situazione, affermando di non aver avuto alcuna informazione preventiva. Ha espresso la sua stima per Madonia, sia a livello professionale che personale, desiderando il meglio per lui.

Infine, La Rocca non ha nascondato la sua determinazione di competere per la vittoria finale, dichiarando di non temere le altre coppie in gara. Ha sostenuto di sentirsi pronto e motivato, e ha sottolineato che, nonostante la competizione sia diventata più intensa, non ha mai avuto paura di nessuno. Se dovesse vincere, sarebbe un traguardo eccezionale per lui e Federica.