Ballando, incidente per Teo Mammucari: "Sono in mutande"

“Sto in mutande…”. Incidente per Teo Mammucari a Ballando con le Stelle. L’esibizione sulle note di Stayin’ Alive si rivela fatale per Mammucari in versione John Travolta. A metà della prova, il concorrente si blocca e non può andare avanti: i pantaloni hanno ceduto e Mammucari mostra alle telecamere il danno irreparabile. “La sarta dietro le quinte ha lavorato due ore per allentare il filo…”, spiega il comico e conduttore. Evidentemente l’accorgimento non è servito: “Ma li mort….”. Poco male, alla fine arriva l’8 dalla giuria. Subito dopo, tocca a Lorenzo Tano. E anche lui deve fare i conti con un cedimento meno evidente dei pantaloni…